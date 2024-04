A rendőrség ebben az időszakban kiemelt figyelmet fordít a gyorshajtók kiszűrésére. Ennek keretében a ROADPOL egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a rendőrség április 19-én 6 órától kezdődően 24 órás Speedmarathont tart, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálják visszaszorítani a gyorshajtást.

ROADPOL: kiszűrik azokat, akik átlépik a sebességet. Fotó: Beol.hu

Aki a megengedettnél gyorsabban hajt, vagy nem az útviszonyokhoz, látási viszonyokhoz igazítja a haladási sebességét, kockázatot vállal. Nagy sebességnél az ütközés is nagyobb erővel történik, ami súlyosabb sérüléseket okozhat az utasoknak. Gyorshajtás esetén a balesetek kockázata is nő, mivel a sofőrök nehezebben tudnak megállni, ha szükséges. A szabályok betartása csökkenti a balesetek bekövetkezésének esélyét. A rendőrség ezért kéri a járművezetőket, hogy közlekedjenek szabályosan, vigyázzanak magukra, utasaikra és legyenek tekintettel a közlekedő partnereikre is.