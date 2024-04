A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon elmondták, hogy egy gyulai férfi szőnyeget hirdetett az egyik népszerű közösségi oldal piacterén. Jelentkezett is vevő, üzenetekben egyezkedett vele az adásvételről. A női névvel bemutatkozó idegen kérte, hogy a férfi adja meg az e-mail címét. Erre április 2-án kapott is egy linket, ami az egyik csomagszállító cég oldalához megtévesztésig hasonlító felületre vezette. Beírta a netbanki belépési adatait, és ezután már nem tudta kezelni a számláját, nem tudott belépni a netbankjába. Nem értette, miért van ez, tartott tőle, hogy nem fog sikerülni a tranzakció, ezért egy másik bankszámlához tartozó belépési adatokat is megadott. Miután ezzel sem tudott tovább lépni, édesanyja netbanki adataival próbálkozott. Azt elfogadta a rendszer, és olyan pénzmozgás indult el, amire a férfi nem adott engedélyt. Valaki átvette az irányítást a számlák fölött, sőt, ki is zárta a számlatulajdonosokat a netbanki felületekről.

Fotó: Shutterstock

A rendőrség az eset kapcsán is felhívta a figyelmet az internetes csalásokra. Kérik: eladóként soha ne utaljon senki pénzt. Ahhoz, hogy az eladó bankszámlájára utaljanak, nincs szükség semmilyen programra, sőt, a netbanki profilba sem kell bejelentkezni. Soha nem szabad megadni további bankszámla adatokat, megosztani a felhasználói fiók azonosítóit, jelszavait e-mailben, sms-ben, vagy telefonon érkező kérésre.