Az ittas állapotban lévő vádlott tavaly nyáron, június 19-én Gyomaendrődön, a Polányi Máté utcában összetalálkozott a sértettel, akinél korábban stroke következményeként féloldali bénulás alakult ki, így csak kerekesszékkel képes közlekedni, de szellemileg ép. Az 51 éves vádlott felszólította a kerekesszékes férfit, a sértettet, hogy adja meg annak a két sörnek az árát, amelyeket korábban fizetett neki. A sértett mondta a vádlottnak, hogy egészségügyi problémái miatt nem fogyaszthat szeszes italt, vagyis jogtalanul követel tőle pénzt, és mondta, hogy nem fizeti meg az állítólagos tartozását.

Két sör árát követelte a kerekesszékes sértettől az ittas állapotban lévő vádlott. Illusztráció: Shutterstock

Elvette a kerekesszékes férfi mobiltelefonját

A vádlott tovább követelte a pénzt, és a sértett elővette a kerekesszéke párnája alól a mobiltelefonját, hogy hívja a rendőrséget, ha vádlott nem fejezi be az agresszív viselkedését, de végül visszatette a készüléket a helyére. Ekkor a vádlott elvette a sértett telefonját, és mondta, hogy a házánál adja vissza a készüléket, ha megkapja a pénzt; majd felült a kerékpárjára és a sértett közelben lévő házához hajtott.

„Bemegyünk, és odaadod a pénzt!”

Amikor a sértett megérkezett, az elektromos kerekesszékének karjára akasztott kulcsot a vádlott elvette, majd azzal kinyitotta a kertkaput, és bement az udvarra, miközben mondta a sértettnek, hogy „bemegyünk, és odaadod a pénzt”. Az udvaron aztán a bejárati ajtó kulcsát követelte a sértettől, és többször megcsapkodta a sértett fejét az ottani szőlőlugasról letört vesszővel, illetve azzal fenyegetőzött, hogy ha a sértett nem engedi be, akkor bezárja a műhelybe.

Ököllel ütötte a kiszolgáltatott férfi arcát

Mivel a sértett továbbra sem engedte be a házba, veszekedni, kiabálni kezdtek. A vádlott megrángatta a kerekesszék karfáját, majd ököllel megütötte a sértett arcát, ami miatt a sértett orrából elkezdett szivárogni a vér. Végül a vádlott észrevette, hogy a ház hátsó ajtaja nincs bezárva, ezért a sértettel együtt ő is bement a házba, ahol továbbra is követelte a pénzt. Az ott talált kólával, a hűtőből kivett tejjel és egy üvegben lévő pálinkával lelocsolta a sértettet, valamint széttörte a mobiltelefonját.

Hatvanezer forintot zsákmányolt

A kiszolgáltatott helyzetben lévő sértett az erőfölényt élvező vádlott erőszakos magatartása, a fenyegető légkör miatt elővette a pénztárcáját, hogy adjon a vádlottnak 1 ezer forintot. A vádlott azonban egy hirtelen mozdulattal kikapta a kezéből a pénztárcát, és abból kivett, a zsebébe rakott hat 10 ezer forintos bankjegyet, majd a pénztárcát a sértetthez dobta.

A baseballsapkát is lenyúlta

A vádlott aztán eltette a sértett másik mobiltelefonját, emellett két doboz sörrel, 4 deciliter pálinkával, valamint egy baseballsapkával – összesen közel 40 ezer forintnyi értékkel – távozott. Ekkor a zaklatott sértett a szomszédjától kért segítséget, mivel a vádlott a vezetékes telefonjának a zsinórját is kitépte. A vádlottól a rendőrök 51 ezer forint készpénzt foglaltak le, az okozott kár ennyiben megtérült.

Végrehajtandó fegyházbüntetést kaphat

A Szarvasi Járási Ügyészség azt indítványozta, hogy a vádlottat tetteinek beismerése esetében is ítéljék végrehajtandó szabadságvesztésre, tiltsák el a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezzék a polgári jogi igényt érvényesítő sértett részére okozott kár megtérítésére. Emellett a nyomozás során felmerült, közel 1 millió 870 ezer forintnyi bűnügyi költséget is neki kell megfizetnie.