Szombat esti bulira gyűlt össze négy férfi múlt szombaton egyikük békési otthonában. Iszogatás közben jött az ötlet, hogy betörnek egy közeli családi házba, és ellopnak néhány dolgot, amit pénzzé tudnak tenni. Átmásztak a kapun, felfeszítették az ajtót, és több háztartási gépet, szerszámot és lakberendezési tárgyat vittek el. Tudták, hogy az ingatlant már régóta nem lakják, ezért remélték, hogy a betörést nem fedezik fel egyhamar, de tévedtek.

Illusztráció

A tulajdonos ugyanis megkérte a szomszédját és az egyik rokonát is, hogy rendszeresen ellenőrizzék a házat és ürítsék ki a postaládát is. A betörés másnapján a szomszéd észrevette, hogy nyitva van az egyik ajtó, ezért értesítette a tulajdonos rokonát, hogy nézzen körül a portán. A férfi látta, hogy betörtek hozzá, ezért értesítette a rendőröket. A Békési Rendőrkapitányság nyomozói már másnap azonosították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható egyik férfit, aki beismerő vallomást tett, és megnevezte a társait is. A rendőrök lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást ellenük, a zsákmányolt dolgokat pedig visszaadták a tulajdonos hozzátartozójának.

Ez az eset is jól mutatja, hogy milyen fontos az elővigyázatosság. Ha hosszabb időre elutazunk, vagy üresen hagyjuk a házunkat, kérjünk meg valakit, hogy rendszeresen nézze meg az ingatlant, ellenőrizze, hogy nem-e jártak ott illetéktelenek. Ha a betörésről időben érkezik bejelentés a rendőrségre, nagyobb eséllyel derül fény ez elkövető kilétére.