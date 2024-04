Rablás és más bűncselekmények miatt jogerősen négy év szabadságvesztésre ítélték korábban azt a nőt, akit április 5-én fogtak el a békéscsabai rendőrök Budapesten.

Elkapták a körözött nőt.

A 33 éves nő korábban Békéscsabán és Sarkadon lakott, majd amikor a fővárosba költözött, nem jelentette be az új lakcímét és nem is kezdte meg a börtönbüntetése letöltését. A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja egy hónappal ezelőtt elfogatóparancsot adott ki ellene, sőt az egyik fővárosi kerületi rendőrkapitányság is elrendelte a körözését kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. A nő felkerült a TOP 50-es körözési listára. Miután a Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozói kiderítették, hogy hol bujkál, a Körös Közterületi Támogató Alosztály rendőreivel együtt elmentek érte. Hiába szólították fel, hogy nyisson ajtót, nem tette meg, de ez nem volt akadálya annak, hogy elfogják és bevigyék a büntetés-végrehajtási intézetbe.