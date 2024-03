Az első eset pár sírt érintett. Egyet megbontottak, és egészen a koporsóig hatoltak; míg a többinél a fedlapokat próbálták meg elmozdítani, amelyek emiatt megsérültek. A második eset során megbontottak egy másik sírt, ott szintén elértek egészen a koporsóig, és az elmondások alapján el is vittek értékeket – ismertette Szigeti Antal, a temetőt fenntartó katolikus egyház plébánosa. Hozzátette, hogy az egyelőre ismeretlen tettesek vélhetően értékeket kerestek. Azt gondolhatták, hogy a most megrongált, meggyalázott sírokba az elhunytakkal együtt bizonyos szokások miatt esetleg pénzt, ékszereket is elhantolhattak.

Nyitvatartási rendet vezetnek be

Hangsúlyozta, hogy bűncselekmény történt, rongálás és kegyeletsértés, és hogy emiatt az ügy a rendőrségre tartozik. A fenntartót nem lehet hibáztatni, felelősségre vonni azért, hogy ilyen eset fordult elő a temetőben. Persze mindent megtesznek, hogy védettebbé tegyék a sírkertet. Ennek érdekében nyitvatartási rendet vezetnek be évszaktól függően, a temető eddig folyamatosan nyitva volt különféle okok miatt. Bár nem kötelező, most gondolkoznak azon, miként lehetne a közvilágítást kiépíteni a sírkertben, aminek ugye vannak technikai feltételei és pénzügyi igényei; valamint az kérdéses, hogy biztonsági kamerát fel lehet-e szerelni a bejáratoknál.

Sírokat rongáltak meg, összesen hetet

A rendőrségen elmondták, hogy március elején, néhány nap különbséggel két bejelentés érkezett a Szabolcs utcai katolikus temetővel kapcsolatban. A történetben összesen hét sír érintett: felfeszítették és félretolták a fedőlapokat, és vannak olyan síremlékek, amelyek emiatt eltörtek. A Békéscsabai Rendőrkapitányságon rongálás miatt rendeltek el nyomozást, és vizsgálják, hogy tűnt-e el valami a sírokból. A válaszadás időpontjáig gyanúsítottat nem hallgattak ki az ügyben – ismertették a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Farkas György és Farkas Magdolna szeretnék, hogy legyen közvilágítás a Szabolcs utcai katolikus temetőben. Fotó: Bencsik Ádám

Szétdobálták a csontokat is

Eltolták a fedlapot, de szerencsére lejjebb nem jutottak, mivel betonra bukkantak – mutatta Farkas Magdolna. Hozzátette, hogy a rendőröktől értesült, hogy szülei sírhelyénél rongálás történt, az eset óta egyébként kijavíttatta a károkat. Beszélt arról, hogy máshol viszont sokkal nagyobb problémát okoztak az egyelőre ismeretlen tettesek, hogy meg is gyalázták az elhunytakat. Mint fogalmazott, a rongálást csak-csak meg lehet érteni, de feltette a kérdést, hogy vajon kinek lenne bátorsága egészen lemenni a koporsóig és szétdobálni a csontokat, értékek után kutakodva. Úgy véli, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan, és hangsúlyozta, hogy ők mennyire tisztelik a halottakat.

Összetörték a koporsót

Az eset után mindössze pár nap telt el, és ismét rongáltak a temetőben. Farkas György mutatta, hogy az ő szülei sírhelyét is felnyitották, összetörték a koporsót, és elmondása szerint értéket szintén vittek el. Ő ugyancsak beszélt arról, hogy ehhez az esethez képest csekélységnek tűnik, hogy olykor virágok, koszorúk tűnnek el, szerinte is felfoghatatlan, hogy sírokat, elhunytakat gyaláztak meg. Bízik abban, hogy lesz eredményre a rendőrségi eljárásnak, és nyomravezetői díjat is ajánlott fel, hátha osztanak meg információkat az elkövetőkről. Szerinte egy ilyen esetnél nem egy, hanem legalább három-négy embert kell keresni.

Közvilágítást és kamerákat kérnek

Farkas Magdolna és Farkas György egyetértett abban, hogy szükség lenne a temető fejlesztésére. Szeretnék, hogy legyen közvilágítás a sírkertben, illetve, hogy a bejáratokhoz tegyenek kamerákat.