Közel kétszáz, 25 és 50 kiló közötti sertést adott, illetve vitt el egy telephelyről egy férfi Vésztőn. A rendőrségen elmondták, hogy az illető állatgondozóként dolgozott, és úgy gondolta, nem tűnik majd fel, ha egy kicsit kiegészíti a keresetét. Tavaly április utolsó napján és májusban nyolcmillió forint kárt okozott a munkaadójának.

Egy mezőgyáni férfi fát szállított Vésztőre, akkor találkozott a férfival. Kapott az alkalmon, a 20 ezer forintos ár helyett a feléért vásárolt tőle sertéseket. Mivel négyet is vett, ötezer forint engedményt kapott. A büntetőeljárás során azt mondta: ekkor még nem gondolta, hogy „balhés” malacokat vesz, csak sejtette az eladó egyik elszólásából. A második találkozásukkor már biztos volt benne, hogy az állatok lopottak, mégsem állt el az üzlettől. Így volt vele két vésztői férfi is. Gyanakodtak, majd megtudták az igazságot, mégis átvették a hízókat. A vevők rendszerint éjszaka mentek a telephelyhez, ahol az állatgondozó, aki az egyik közösségi oldal piacterén is hirdette a szerzeményeit, a kerítésen át adogatta ki a jószágokat. Magának tizenötöt tartott meg, azokat több fordulóval az elektromos kerékpárjára gumipókkal rögzített ládában vitte haza.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság az állatgondozót sikkasztás, azokat a vásárlókat pedig, akik tudták, hogy bűnös úton szerzett sertést vettek, pénzmosás bűntettének elkövetésével gyanúsítja, és vádemelést javasol ellenük. A történtek rendőrségi vizsgálata befejeződött, a büntetőeljárás iratait a rendőrkapitányság március 25-én továbbította az ügyészségre.