A kapitányságról és a főkapitányságról nemcsak a jelenlegi kollégái, hanem korábbi pályatársai is csendben és izgatottan várták, hogy kilépjen az ajtón. Mindenre gondoltak, kiskocsit is adtak neki, amivel begyűjthette a mai extra adag reggelit. Cserébe mindenkinek bőkezűen osztotta az öleléseket, kézfogásokat. A csapat többször is percekig megtapsolta – írták a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

38 esztendőn át szolgált a békéscsabai kapitányságon Benedek Barnabás. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Benedek Barnabás pályája kezdetén négy évig járőr volt, utána nyomozó lett, majd két alosztályvezetői beosztást töltött be. Bűnügyi osztályvezetőnek 2001-ben nevezték ki, 2008-tól látta el a kapitányságvezető-helyettesi feladatkört. Több mint három évtized után is lelkesen, lendületesen végezte munkáját, elkötelezettsége, munkabírása példaértékű. Kivívta kollégái tiszteletét, munkatársai kérdéseikkel, problémáikkal bátran fordultak hozzá, mert megkapták tőle a szükséges segítséget, támogatást. Az ezredes által vezetett osztály kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtott. Nemcsak Békéscsabát és a környező településeket, hanem az ország több megyéjét érintő bűncselekmény-sorozatokat is derítettek fel, volt, hogy országhatáron átnyúló ügyben voltak eredményesek.

Mint a rendőrség oldalán fogalmaztak, mindig arra törekedett, hogy a saját belső indíttatása, értékrendje által meghatározott magas mércét elérje, ha lehet, túl is teljesítse. Szakmai eredményei, vezetői magatartása és személyisége, emberi tulajdonságai alapján méltó birtokosa a Bűnügyi Szolgálati Ág Arany Plakett elismerésnek, amelyet 2022-ben vett át dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagytól, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesétől.

A reggeli meglepetés után délelőtt tartott állománygyűlésen dr. Kis Péter rendőr ezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese és Jánosi Péter rendőr ezredes, a Békéscsabai Rendőrkapitányág vezetője elevenítették fel Benedek Barnabás pályafutásának főbb állomásait, öntötték szavakba emberi, szakmai nagyságát.