Pécsi Krisztina, az Országos Polgárőr Szövetség Békés vármegyei lovas koordinátora elmondta, a képzésen a Békés vármegyei lovas polgárőrök közül nyolcan, illetve négy ifjúsági lovas vett részt, utóbbiak vizsgát is tettek a Járőr1-es szinten.

A lovas polgárőrök különleges feladatokon tesztelhették magukat.

Lovas polgárőrök: neves edzők tartottak a felkészítést

– A foglalkozásokat két neves edző, Molnár Tamás gróf Széchenyi díjas nyugalmazott lovas szakedző és Sovák Péter gróf Széchenyi István Emlékérmes lovas edző tartotta – tette hozzá.

Mint kiemelte, a lovasok és a lovak számára egyaránt fontosak az ilyen alkalmak, hogy szinten tartsák és fejlesszék maguknak.

– A lovak számára is lényeges, hogy a közösségi élethelyzeteket is kipróbálják. Extrém pályafeladatok is várták a résztvevőket, például szalagfüggönyön kellett átkelniük, illetve rendőrautó által kiadott hanghatásokat is megszokhatták – emelte ki.

Pécsi Krisztina kérdésünkre kifejtette, a lovas polgárőrök több esetben gyorsabban és hatékonyabban tudnak megközelíteni bizonyos helyszíneket, mint akár az autósok, akár gyalogosok. Emellett az állatok nagyon figyelmesek, bizonyos dolgokra jobban reagálnak, képesek például meghallani, észlelni olyasmit, például akár közelben lévő, elrejtőzött embereket is, amit mások, de például eszközök sem mindig. Az elmúlt években ilyen módon fontos szerepet vállaltak térségünkben, illetve hazánkban falopások felderítésében, eltűnt személyek keresésében. Emellett a lovas polgárőrök fontos szerepet vállalnak az illegálisan lerakott hulladék felszámolásában, annak megtalálásában.

Közös járőrözésre is lehetőség nyílt

Visszatérve a képzésekre kifejtette, a programnak a szinten tartásban, illetve a csikók bevezetésében is komoly szerepe volt.

– Utóbbi kicsit hasonló, mint az embereknél. A fiatalabb állatok követik idősebb társaikat, például a szalagfüggönyön átkelésben. S lehet, hogy ezt nélkülük nem vállalnák – folytatta a gondolatot.

Az esemény részeként a rendőrökkel közös járőrözésre is lehetőség nyílt Békés határában, ami szintén komoly gyakorlatot jelentett.

Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetségének elnöke nyitotta meg a hétvégi gyakorlati képzést. Az eseményt az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozata rendezte, térítésmentesen, az ország területén lovas szolgálatot teljesítő polgárőrök számára.