Kónya Orsolya rendőr őrmester elmondta, hogy középső és nagycsoportos óvodásoknak tartott foglalkozást. Ők azok a gyermekek, akiknél immár előfordulhat, hogy szüleikkel, nagyszüleikkel kerékpároznak, rollereznek, ezért rendkívül fontos, hogy tisztában legyenek a legalapvetőbb közlekedési szabályokkal.

A program során végigvették a jelzőtáblák jelentéseit, amelyekkel nagyjából tisztában is voltak a kicsik, illetve szót ejtettek a biciklik kötelező felszereléseiről. Azok a gyermekek, akik kerékpárral vagy rollerrel érkeztek, ezt követően köröztek a KRESZ-parkban, azok pedig, akik nem járgánnyal jöttek, gyalogosok voltak, ők például a zebránál kaptak főszerepet.

Nagyné Kerekes Anikó, a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda igazgatója elmondta: azt követően, hogy pár éve megújították a KRESZ-parkot, rendszeresen tartanak foglalkozásokat a gyermekeknek a területen, hiszen lényegesnek ítélik a kicsik biztonságos közlekedésre való nevelését. Úgy véli, hogy ezt a munkát nem lehet elég korán kezdeni, ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolnak a rendőrséggel.

Az intézmény jelzőlámpákkal ugyancsak rendelkezik, azokat szintén be szokták vetni a foglalkozásokon. A KRESZ-parkban tartott programokon rendszerint a középső és nagycsoportosok vesznek részt, de van, hogy az óvoda udvarán is alakítanak ki KRESZ-parkot, ahol a kiscsoportosok is gyakorolhatnak. A tapasztalata szerint akkor, amikor az időjárás engedi, tehát főleg a tavasztól őszig, több gyermek biciklivel, rollerrel érkezik óvodába.