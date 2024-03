Az elnöki elismerésben részesült Dr. Szombati Andrea r. őrnagy 2004 júniusától, tehát immár közel húsz éve látja el a rendőrök, rendőrségi dolgozók képviseletét. A rádiós műsorvezetőből lett szóvivő azt vallja, hogy ez képviselet, nem kiváltság, hanem felelősség, kollégái joggal várják el, hogy aki a nevükben megnyilvánul, a munkájukról ír, beszél, felkészült legyen.

Az egyik kitüntetett dr. Szombati Andrea r. őrnagy, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Forrás: Police.hu

Az elmúlt években művelődésszervező, valamint televízió- és rádióriporter, műsorszerkesztő végzettsége mellé jogász, rendőrtiszt, valamint kormányzás és vezetéstudományok mestere képesítést szerzett, illetve rendészeti szakvizsgát tett. Számos alkalommal részesült vármegyei és országos elismerésben.

Visszaigazolás

Valamennyit, így a most átvett kitüntetést is értékes visszaigazolásként őrzi, a hétköznapokban azonban igyekszik a háttérből segíteni, támogatni a rendőri munkát. Örömét leli abban, ha kollégái sikereiről tudósíthat, vagy ötletet, segítséget adhat újszerű programok, megoldások megvalósításához. Akár szabadidejében is szívesen ír rendőrökről, rendőrségi dolgozókról, szakmai pályafutásuk mellett előszeretettel mutatja be azt, hogy milyen értékes emberek ők. Munkája legnagyobb eredményének azt tartja, ha a híradásai nyomán a kollégái sok gratulációt, pozitív visszajelzést, megerősítést kapnak, illetve ha bizalommal fordulnak hozzá segítségért.

Közérthetőség

Fontosnak gondolja, hogy a rendőrség munkájáról, a rendőri intézkedést igénylő eseményekről közérthetően beszéljen, könnyen olvasható, értelmezhető, befogadható híreket, tanácsokat tegyen közzé. Nagyra becsüli és igyekszik segíteni a Békés vármegyei szerkesztőségekben dolgozó, valamint a Békésből tudósító újságírók, fotóriporterek, operatőrök tevékenységét. Jó szívvel gondol azokra a sajtóreferensekre, akik az elmúlt években támogatták a munkáját, illetve jelenleg is részt vesznek a kommunikációs feladatok ellátásában. Vésztői és békéscsabai szülők gyermekeként pedig úgy érzi, hogy az elnöki elismerés a minőségi tájékoztatás iránti elkötelezettsége mellett az erős vármegyei kötődését is jelképezi.