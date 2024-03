Kábítószer-terjesztő hálózatot számolt fel idén februárban a Békés vármegyei főkapitányság felderítő osztálya. A nyomozást hónapokkal korábban rendelték el, mert felfigyeltek egy békéscsabai férfira, akitől többen vásároltak tiltott, bódító hatású szert.

Különböző helyszíneken fogták el a gyanúsítottakat

Forrás: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Kábítószer-kereskedők: három párost fogtak el az első akcióban

Amint azt a rendőrségen közölték, alkalmanként a férfi élettársa is segített neki abban, hogy ki tudja szolgálni a vevőkörét, és átvegye az utánpótlást. A nyomozók vizsgálni kezdték, hogy honnan szerzik be az árut. Kiderítették, egy unokatestvér párral állnak kapcsolatban, a két férfi szintén családi vállalkozásban foglalkozott drogokkal. Az adagolásban, csomagolásban, időnként a kábítószerek átadásában is élettársaik segítettek nekik.

Kattant a bilincs a kábítószerrel kereskedők csuklóin Fotó:

Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az egyik pár szegedi lakásában, és egy szintén Szegeden bérelt garázsban tárolta az anyagot, a másik férfi és a vele élő nő Békéscsabán laktak. A felderítők az első akciót idén február 3-án hajtották végre, és sikerrel is jártak. A Békés vármegyei főkapitányság Körös közterületi támogató alosztályának rendőreivel Szegeden és Békéscsabán elfogták a három, kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítható párost. Közülük öten őrizetbe kerültek, és a Békés Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

Két óra alatt három helyszínen kattant a bilincs csuklóikon

Háromhetes kiterjedt adatgyűjtés, és előkészítő munka után következett a második felvonás, ugyanis a felderítők tovább fejtették a kapcsolati háló szálait. Kiderítették, hogy az unokatestvér pár forrása egy békéscsabai férfi volt, aki egy másik, szintén békéscsabai ismerőse segítségével kereskedett. És van egy harmadik társuk is, előfordult, hogy ő egy kiló amfetamint porciózott ki egyikük garázsában.

Többféle kábítószert árusítottak

Forrás: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök február 29-én őket vették célba, szűk két óra leforgása alatt három különböző helyszínen kattant a bilincs a csuklóikon. Egyiküket 15 óra 45 perc körül a 47-es főúton, Csorvás belterületén tartóztatták fel. Az arra járók szemtanúi voltak annak, hogy a férfi, miután észrevette, hogy bezárult a kör, követik, és nem tud elmenekülni, menet közben fehér port szórt ki az autójából. Társai lakásán kora este, 15 perces időkülönbséggel jelentek meg a rendőrök. Mindhárman őrizetbe kerültek, már ők is letartóztatásban vannak.

A gyanú szerint kokaint is árultak

A rendőrségen tájékoztattak arról, a felszámolt hálózat tagjai a nyomozás jelenlegi adatai szerint több településen, Békéscsaba mellett Orosházán, Gyulán, Méhkeréken, Vésztőn, illetve Szegeden és Budapesten is értékesítettek kábítószert. A tőlük lefoglalt anyagok között vannak különböző színű porok és tabletták, a gyanú szerint kokaint is árultak. Az egyik párosnál az elfogásukkor több mint egymillió forint és közel ezer euró volt. A még folyamatban lévő büntetőeljárásban eddig 13 fogyasztót hallgattak ki gyanúsítottként a rendőrök.