Rosszul állt anyagilag és így akart pénzhez jutni, állítása szerint ezért kezdett el különböző dolgokat hirdetni az interneten egy 25 éves Tolna vármegyei férfi. Mobiltelefont, hangszórót, kormánykonzolt kínált. A vételárat és a szállítási költséget előre kérte. Miután elutalták neki, nem küldött semmit, a pénzt nem utalta vissza, a vásárlók számára elérhetetlenné vált.

A gyanúsítottat korábban elítélték hasonló bűncselekményért, így most börtönben van.

Forrás: shutterstock

A kormányért egy békéscsabai és egy nagyvenyimi férfi jelentkezett be, egyiküknek 30 ezret, a másiknak majdnem 50 ezer forintot kellett fizetnie a tartozékért. Hangszórót hárman akartak venni tőle, a szentendrei, budapesti és kunszállási férfiak is pórul jártak, mert a pénzükért nem kaptak semmit. Egy szegedi nő és egy mosonmagyaróvári férfi pedig mobiltelefonért utaltak el több tízezer forintot, de a készüléket nem kapták meg.

A 25 éves férfi ennél több ilyen bűncselekményt is elkövetett, csak akkor egy másik számlaszámra kérte a pénzt. Azokért a csalásokért már elítélte a bíróság, így most börtönben van. A rendőrség a minap a békéscsabai károsult bejelentése után indult nyomozás iratait is megküldte az ügyészségre, így a Tolna vármegyei férfi ellen újra vádat emelhetnek.