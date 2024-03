„Engelhardt György rendőr őrnagy, és felesége, Engelhardtné Komoróczki Kata három gyermeket nevelnek. Tízéves ikreik, Ziti és Gréti, illetve öccsük, Nándi játszótéri kikapcsolódás helyett is sokszor azt kérik, hogy menjenek a gazdátlan négylábú barátaikhoz, immáron két és fél éve igyekeznek rendszeresen időt szakítani erre az elfoglaltságra” – olvasható a bejegyzésben.

A gazdátlan kutyákkal a gyerekek is szívesen foglalkoznak. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Mint kiderült, mindez pedig pontos tervezést igényel, és nemcsak apa szolgálati beosztása miatt. A lányok a Szabad Torna és Sporttánc SE versenysportolói, Varga Adrienn olimpikon, Európa-bajnok tornász növendékei. Sokat edzenek, utaznak, hétvégén is vannak versenyek, most éppen európa bajnokságra készülnek. És bár Nándi ugyan utolsó éves óvodás, de a lányok iskolások, így aztán a tanulásra is kell elég időt szánni. Előfordul, hogy ha a szülők erre hivatkozva próbálják halasztani a menhelylátogatást, sírásig is elfajul beszélgetés, de a vége mindig egy nagy ölelés.

Kisebb és nagyobb gazdátlan ebek kapnak tőlük szeretetet

Ugyanakkor tanulás ide vagy oda, a jó időt általában igyekeznek kihasználni a sétára, a kutyusokkal való találkozásra. Így tettek a múlt hétvégén és a szombat délelőtti napsütésben is.

Az édesanya, Kata otthonról hozta a természet, az állatok, növények szeretetét, a szülei arra nevelték, hogy óvja a környezetet és segítsen másokon. Végzettségét tekintve ápoló, fizioterápiás asszisztens, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán dolgozik. Kata édesapja, Komoróczki István szintén a főkapitányságon dolgozott, több mint 40 évig volt az épület szolgálatkész gondnokságvezetője. Az apa, Engelhardt György pedig a Tevékenység-irányítási Központ csapatának tagja, főügyeletes.

Együtt megy a család a menhelyre

A család rendszerint együtt megy a menhelyre, kisebb és nagytestű kutyákat egyaránt sétáltatnak, szeretettel foglalkoznak velük. Olyan kutyusokkal is, amelyekről az a hír járja, hogy nem túl barátságosak, mert azt vallják: ahogyan az ember bánik a kutyával, a kutya is úgy viszonyul majd az emberhez. Például Casanova, a husky, akit ma sétáltattak, és aki az éves fizikai felmérőre való felkészülés jegyében az őrnagy urat is megfuttatta, már régi lakója a menhelynek. Pedig rendkívül okos, ügyesen játszik labdával, imádja a gyerekeket és szófogadó.

Casanova az őrnagy urat is megfuttatta. Forrás: Facebook/Békés Vármegyei Rendőrség

Otthon két mentett cicájuk van

A család otthon két mentett cicát tart. Muffin és Manó testvérek, egyévesek, egy medgyesegyházi géptelepről vitték haza őket. A gondoskodó anyai nagymamánál pedig nagyapa emléke és egy tacskó várja mindig a gyerekeket.