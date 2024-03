Az ügyészség vádiratában próbaidőre felfüggesztett fogházra és közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt. A nyomozás során felmerült, 355 ezer forintot meghaladó bűnügyi költséget is a vádlottnak kell majd megfizetnie az ügyészség indítványa szerint.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A motoros mopedautónak csapódott

A vádirat szerint a férfi 2022. július 28-án, a délutáni órákban motorkerékpárját vezetve közlekedett Szarvas lakott területén kívül, a 4401. számú úton Szarvas felől Szentes irányába 172 km/h sebességgel. Az útszakaszra megengedett legnagyobb sebesség motorok esetében 90 km/h lett volna.

Ezzel egyidejűleg az egyik tanya előtti – az úttestre merőleges – kapubejáróból egy idős férfi segédmotoros kerékpárnak minősülő mopedautójával, hátramenetben – legfeljebb 5 km/h sebességgel – megkezdte a felhaladást a 4401. számú útra. A terhelt a sértett úttestre történő felhaladását legalább 169–170 méter távolságból észlelte, motorjával fékezni kezdett. Ennek ellenére azonban 139–140 km/h sebességgel nekiütközött a mopedautónak.

Hárman szenvedtek súlyos sérülést

Az ügyészség álláspontja szerint a motoros 90-nel a balesetet elkerülhette volna. A motor az ütközési pont előtt még lassító fékezéssel is megállítható lett volna, mivel intenzív fékezéshez 82,5 méter, lassító fékezéshez 109,3 méter féktávolság társul. A baleset során a mopedautó vezetője, egy 76 éves férfi és utasa, egy 75 éves nő, valamint a terhelt is 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Az idős nő a balesetben darabos combcsonttörést szenvedett, maradandó fogyatékosság is kialakult nála.

A terhelt a cselekményével megszegte a KRESZ-ben foglaltakat, amely szerint motorkerékpárral lakott területen kívül, egyéb úton legfeljebb 90 km/h sebességgel szabad közlekedni.