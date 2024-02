A kis rendőrök közül kétéves volt a legfiatalabb, és egy 12 éves a legnagyobb, a többség életkora háromtól kilencéves korig terjedt.

Több mint száz kis rendőr sorakozott fel egyenruhában a főkapitányság tornatermében

Fotó: Bencsik Ádám

– Még januárban hirdettük meg, hogy február 20-áig küldhetnek be hozzánk rendőri jelmezes gyermekekről készült fotókat. Már másnaptól kezdve özönlöttek a jelentkezések, minden egyes kép megmelengette a „kék” rendőrszívünket – mesélte Szombati Andrea, az ötletgazda. – Rengeteg kedves, mosolygós, vagány egyenruhás nézett ránk a képekről, és majd megszakadt a szívünk, hogy választanunk kellett közülük. Azt a termet – pedig nem kicsi –, ahova a rendezvényt eredetileg terveztünk, hamar kinőttük. Egyre csak próbáltuk emelni a létszámot, hogy minél több gyermeknek tudjunk örömet okozni, minél több kis rendőrt tudjunk meghívni.

Be kellett látniuk azonban, hogy a tornateremnél nagyobb helyiségük nincs, ahol egy század felsorakozhat. Máshová pedig nem akartak menni, mert éppen az a lényeg, hogy a rendőrségre hívják meg a gyermekeket. Gondolniuk kellett arra is, hogy a kis rendőrök kísérőkkel érkeznek, így ennek megfelelően alakult ki a végleges létszám.

Mintegy 250 nevezés érkezett, 120 gyermeket tudtak meghívni a csütörtöki, kis rendőri állománygyűlésre. Több mint 100-an el is jöttek, egy-egy gyermek érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyéből, a többiek Békés vármegye számos településéről.

A főkapitányságon nagyon készültek a nagy napra, hogy mindenki, aki meghívást (rendőrnyelven berendelőt) kapott, el tudjon jönni, és jól érezze magát majd magát. Rengeteget tett a rendezvény sikeréért Pardi Ildikó alezredes, a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára és munkatársa, Uhrin Ildikó. A napi munkájuk, feladataik mellett folyamatosan fogadták a jelentkezéseket, felvették a kapcsolatot a szülőkkel, szívvel-lélekkel szervezték a rendkívüli állománygyűlést, melyen Tóth Zoltán alezredes volt a kis rendőrök századának vezénylőparancsoka. Mindenki elámult azon, hogy a gyermekek milyen jól mutattak a rendőri egyenruhában.

Hudák Pál ezredes, rendészeti főkapitány-helyettes, meg is jegyezte köszöntője végén: reméli, minél több gyermekkel találkozhatnak majd felnőtt rendőrként is. A kis rendőrök szakaszonként sorakoztak fel Hudák Pál előtt, és vették át tőle ajándékaikat. Az alaki foglalkozás és az ajándékozás után a játék sem maradt el, jól érezték magukat a gyermekek és hozzátartozóik is a rendezvényen.