A romantikus csalás nem bonyolult, a helyzet könnyen felismerhető. Az idegenek szerelmet ígérnek, aztán pénzt kérnek, majd lóvá tesznek, eltűnnek. Love, lóvé, lóvá, ahogyan ezt a Békés vármegyei rendőrség a Facebookon közzétett kisfilmjében is bemutatta. Arról is szól egy videó, hogy egy gyulai édesanyát hogyan károsított meg egy fordítóprogram segítségével, tört magyarsággal írogató szélhámos. A nő hitelt is felvett azért, hogy megfeleljen neki, végül a munkatársainak köszönheti, hogy nem adósodott el jobban.

Közös élettel és sok pénzzel hitegették a Békés vármegyei nőt.

Annak ellenére, hogy a rendőrség rendszeresen tesz közzé felhívásokat, rendre előfordulnak hasonló esetek. A tótkomlósi rendőröket hétfőn hívta fel egy nő azzal, hogy csalás áldozata lett. A rendőrök azonnal elindultak hozzá az egyik közeli településre, hogy elmondhassa, mi történt vele.

Kiderült, hogy idén januárban az interneten ismerkedett meg valakivel, aki a Magyar Honvédség éppen Szíriában szolgáló katonaorvosának adta ki magát. Azt írta, hogy az 1 millió 300 ezer dollárnyi zsoldját haza akarja küldeni a nő címére, de vámot kell fizetni érte. Egy utalás nem volt elég, a vám emelkedésére hivatkozva a csaló újabb és újabb összegeket kért. A csomagküldő díjára is pénzt kért, és azzal hitegette a nőt, hogy már bedobozolta a sok dollárt, már ő maga is elindult, de csak Szlovéniáig jutott. Ha még küld neki pénzt, akkor tovább tud utazni Magyarországra, és megkezdhetik a közös életüket. Többször is biztosította a nőt arról, hogy visszakapja, amit elutal neki, és a zsoldot együtt költik majd el.

Bár a nő elvileg egy férfival tartotta a kapcsolatot, árulkodó jel volt, hogy az összeg nagy részét magyar női néven lévő számlákra kellett utalni. A forgatókönyv tehát tipikus, így már nagyon sokan veszítettek el milliókat.