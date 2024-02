A gazdája pár percre ment be egy patikába, tehát nem sok időre hagyta őrizetlenül a biciklijét a rászerelt kosárban a szatyorral. Volt egy szemtanúja a lopásnak, aki az egyik helyi körzeti megbízottnak elmondta, hogy nézett ki az a férfi, akit látott. Ő ugyan nem ismerte, de a rendőr igen. Bár a 37 éves férfi nemrég költözött a településre, a zászlós azonnal tudta, kiről van szó, és el is fogta. Mindkét lopás elkövetője ellen tulajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárás, a mezőhegyesi férfit őrizetbe is vették, és három napon belül bíróság elé állíthatják.