A férfi tavaly július 19-én megbízott egy másik gyomaendrődi férfit azzal, hogy az ő – ismeretlen okból aznap elpusztult – körülbelül 1 éves, 300 kiló súlyú csikója tetemét szállítsa el a kijelölt települési állati melléktermék gyűjtőhelyre. Másnap a hajnali órákban a megbízott férfi a kistraktorral és az ahhoz kapcsolt utánfutóval megjelent a férfi lakcímén, ahol más személyek segítségével az utánfutóra felrakták a csikó tetemét, s az állati melléktermék gyűjtőhelyre mentek. Ebben a kora reggeli órában a gyűjtőhely még zárva volt, azonban a férfi arra kérte a traktorost, hogy a telephely elé billentse le az utánfutóról a lótetemet. A megbízott férfi ezt megtagadta, jelezte, hogy nem ez a szabályos eljárás, és közölte vele, hogy hívja fel a telephely nagykapuján elhelyezett telefonszámot.

A férfi fel is hívta a telefonszámot, amelyet a korábbi gyepmester vett fel, de megadta a mostani gyepmester telefonszámát. Ő azonban nem hívta fel az illetékes személyt annak ellenére, hogy a telephely nagykapuján lévő „Figyelemfelhívás” is tájékoztatta őt a telep nyitvatartási rendjéről, az eljárás menetéről, valamint arról, hogy nagyobb súlyú állati hulladék beszállítása csak a telepgondnok jelenlétében, a telepen belüli elhelyezéssel történhet. A férfi a telefonhívás után arra utasította a másik férfit, hogy billentse le a csikó tetemét a nagykapu előtti kocsibejáróra, és azt állította neki valótlanul, hogy arra a gyepmester engedélyt adott, holott ilyen engedélyt nem kapott és tudta azt is, hogy fizetni kell az állati tetem telephelyen történő elhelyezéséért.

A traktoros férfi a megbízójának felhívására az utánfutóról lebillentette a csikótetemet a telephely kocsibejárójára azzal a tudattal, hogy erre a gyepmester engedélyt adott, majd távoztak a helyszínről. Az állati tetemek környezetre kockázatot jelentő, fertőzést okozó hulladéknak minősülnek, mivel a bomlás során keletkező szennyezőanyag ökotoxikus – azaz környezetre veszélyes – hatású.