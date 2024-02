„A tótkomlósi balesethez szemből érkező két munkatársa látták a balesetet és azonnal megálltak segíteni, én sajnos véres ruházatban és fájó fejjel nagyon nem voltam a helyzet magaslatán, kórházba is szállítottak. Soha nem volt még balesetem, 35 éve vezetek folyamatosan és mindig betartom a KRESZ szabályokat” – írta a férfi.

A két körzeti megbízott Tótkomlóson él és szolgálja a helyieket. Fotó: Facebook

A sofőr most sem hajtott gyorsan, mindössze vezetés közben lenyújt valamiért és ez a pár pillanat elég volt ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Reméljük, azóta már sokkal jobban van, mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk neki – olvasható a Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A férfi levelében leírta, hogy abban a stresszes helyzetben sajnos nem tudta megjegyezni a rendőrök nevét, de „borzasztóan segítőkészek és empatikusak voltak, olyan rendőrök, akik valóban szolgálnak és védenek.” Gratulált a rendőrkapitánynak, hogy ilyen munkatársai vannak, akik hűek az esküjükhöz és kérte dr. Nádasdi Tamás rendőr alezredest, hogy tolmácsolja a körzeti megbízottaknak a köszönetét.

Ez természetesen megtörtént. És a rendőrökön kívül még kik a csupa szív emberek ebben a történetben?

A sofőr, aki úgy gondolta, ír egy levelet, hátha jólesik majd a rendőröknek. És a főnöke, aki a baleset hírével, azonnal azt kérdezte: mi van a munkatársával? A körzeti megbízottak a kárról, a teherautóról és a rakományról is igyekeztek mindent megbeszélni vele, de érezhető volt, hogy őt mindez kevésbé érdekli, csak a kollégájáért aggódik. Persze gondoskodott a teherautó elszállításáról, sőt, többször is tájékoztatta a rendőröket, hogy útban vannak és mennyi idő, amíg a helyszínre érnek. De ami a rendőröknek feltűnt, hogy mennyire emberséges a főnök, és rajta kívül volt még egy munkatárs a vállalkozástól, aki azonnal érdeklődött a sérült iránt.

A két helyi körzeti megbízott már nem új a szakmában, Janostyák Tibor főtörzsőrmester közel 15 éve, társa, Szabó Ádám őrmester 4 éve szolgál főként az ilyen élményekért, pillanatokért. Amikor segíthetnek a rászorulókon, intézkedhetnek az áldozatok védelméért és látják azokon, akikkel próbáltak jót tenni, hogy sikerült.

– Nemrégiben mindketten tisztképzésre jelentkeztek, nagyon drukkolunk nekik, szerintünk ott a helyük. Illetve ott, a képzésen és itt, Tótkomlóson is, hiszen mindketten a városban élnek és szívügyüknek tekintik a településen élők biztonságát – írták a közösségi oldalon kollégáik.