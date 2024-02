A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei szerdán 9 óra körül Békéscsabán, az Orosházi úton igazoltattak egy autóst, akiről kiderült, hogy nincs jogosítványa. Korábban is engedély nélkül vezetett, az akkor ellene indult szabálysértési eljárásban a bíróság eltiltotta a járművezetéstől. A rendőrök most büntetőfeljelentést tettek ellene és őrizetbe vették. Őrizetbe került egy másik férfi is, őt délután Szeghalmon, a Nagy Miklós utcában állították le a rendőrök. Személygépkocsit vezetett, de mivel a közlekedési előéleti pontjainak a száma meghaladta a 18-at, a jogosítványát három héttel ezelőtt le kellett adnia. Az engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt a Szeghalmi Rendőrkapitányság munkatársai három napon belül bíróság elé állíthatják.