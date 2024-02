A férfi alkoholt és nyugtatókat használ, és a bűncselekmények elkövetésekor is ezek hatása alatt állt. Tavaly július 31-én kerékpárral a gyulai kórházba ment, mivel az őt felnevelő nagymamáját néhány nappal korábban a pszichiátriai osztályon kezelték. A fiatalnak ekkor egyáltalán nem volt pénze, nem volt nála cigaretta sem, ezért elhatározta, hogy a kórház udvarán dohányzó betegektől pénzt és cigarettát szerez.

Ezért odalépett a pszichiátriai osztály ajtaja mellett dohányzó, az osztályon fekvőbeteg-ellátásban részesülő férfihoz, akitől előbb cigarettát, majd készpénzt – kettőezer és ezer forintot – kért. Amikor a férfi azt válaszolta, nincs nála pénz, mert kórházi letétben van, a vádlott megfenyegette, hogy szétveri. Az erős testalkatú fiatal erőszakos fellépése, fenyegetése alkalmas volt arra, hogy a férfiban komoly félelmet keltsen: a férfi meg is ijedt, gyorsan visszament az osztályra és segítséget kért az ápolóktól.

Ezt követően a fiatal a pszichiátriai épülettel szemközti kápolna közelében dohányzó, ugyancsak a pszichiátriai osztályon kezelt másik beteghez lépett oda, akitől cigarettát kért. Miközben a férfi cigarettát adott neki, a vádlott észrevette, hogy a férfinál van egy telefon, és úgy döntött, hogy elveszi tőle. Elkérte a készüléket azzal, hogy megnézné, majd, miután megkapta, zsebre vágta. Amikor a férfi visszakérte a telefont, a fiatal a zsebéből helyette egy pillangókést vett elő. Kinyitotta, és megfenyegette a férfi, hogy ne merjen senkinek se szólni, illetve ne akarjon bajt. Amikor a férfi ismét szólt, hogy szeretné visszakapni a készülékét, a fiatal újból megfenyegette a késsel, majd visszazavarta az osztályra. A férfi megijedt, attól tartott, hogy a fiatal tényleg bántalmazza, ezért visszament az osztályra és azonnal segítséget kért az ápolóktól. A kórház biztonsági szolgálata értesítette a rendőröket, akik nem sokkal később a vádlottat a piac területén elfogták, lefoglalták tőle a mobiltelefont és a pillangókést.

A Gyulai Járási Ügyészségen azt javasolták, hogy amíg a 20 éves gyulai férfi ügyében ügydöntő határozat nem születik, addig tartsák fenn a letartóztatását. Azt is indítványozták, hogy a fiatalt – tettének beismerése esetén is – ítéljék végrehajtandó fegyházbüntetésre, valamint kötelezzék a nyomozás során felmerült csaknem 150 ezer forintnyi bűnügyi költség megfizetésére. A férfit korábban a Gyulai Járásbíróság súlyos testi sértés miatt – két évre felfüggesztve – másfél év börtönbüntetésre ítélte. Mivel a fiatal a mostani bűncselekményeket a próbaidő alatt követte el, a vádhatóság kérte, hogy rendeljék el a felfüggesztett büntetés végrehajtását is.