Az ügyészség álláspontja szerint a terhelt ingatlanközvetítőként eljárva a 2020 májusától 2023 januárjáig terjedő időszakban több ügyfelét is becsapta és megkárosította.

A vádirat szerint nő a vádbeli időszakban ingatlanforgalmi ügyintézőként tevékenykedett egy ingatlanközvetítéssel, albérlet-közvetítéssel, értékbecsléssel foglalkozó cég szarvasi irodájában. Emellett két saját cége is volt, amelyek tevékenységi körébe szintén beletartozott az ingatlanközvetítés, illetve az ingatlankezelés, -bérbeadás.

A terhelt ezen cégek képviseletében eljárva több ingatlant úgy kísérelt meg eladni, és úgy vette át a vételárat vagy annak egy részét a vevőktől, hogy az ingatlanok valójában nem voltak eladók, és a tulajdonosok nem adtak megbízást részére a vevők felkutatására és az ingatlanok értékesítésére. Más esetekben a terhelt megbízást kapott a tulajdonosoktól az ingatlanok értékesítésére, azonban a vevők árajánlatát nem közvetítette a tulajdonosok felé, hanem a vételárat a tulajdonosok tudta és beleegyezése nélkül átvette, és a saját céljaira fordította.

Kétszer is eladott egy békésszentandrási üdülőt, amit csak bérelt

A nő az ügyvezetése alatt álló egyik cég képviseletében eljárva 2021 májusában kibérelt egy békésszentandrási üdülőt. Röviddel ezt követően, 2021 júniusában eladásra kínálta fel az ingatlant egy szolnoki férfinak 23 millió forintért. Az érdeklődő úgy döntött, hogy megvásárolja az ingatlant a cége nevére, át is utalt ötmillió forint előleget a nő bankszámlájára. A terhelt az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban – rendszeres haszonszerzésre törekedve – tévedésbe ejtette a sértettet. Az ingatlant úgy kínálta eladásra, hogy az nem volt soha az ő vagy az ügyvezetése alatt álló cég tulajdonában, az ingatlan tényleges tulajdonosa pedig az ingatlant nem kívánta értékesíteni, az eladásra a nő részére felhatalmazást nem adott, és ezzel a sértettnek ötmillió forint összegű kárt okozott.

A terhelt 2022 novemberében ugyanazt a békésszentandrási üdülőt ismét eladásra kínálta fel 65 millió forintért egy kaposszerdahelyi párnak. Az érdeklődők 55 milliós vételi ajánlatot tettek, amelyre a terhelt nő visszajelezte nekik, hogy azt az eladó elfogadta. Valójában az ingatlan tulajdonosa nem is tudott a vételi ajánlatról. A vevők több részletben összesen 28 millió forintot utaltak, illetve adtak át készpénzben az ingatlan vételáraként a terheltnek. A további vételárhátralék kifizetésétől elzárkóztak, amíg az adásvételi szerződés el nem készül.

Hamis adásvételi szerződésekkel jelent meg

Ezt követően a terhelt nő személyesen megjelent a sértettek lakóhelyén, és átadott a számukra egy fénymásolt adásvételi szerződést, amelyen szerepeltek az eladó személyes adatai és névaláírásai, illetőleg egy békéscsabai ügyvéd bélyegzőlenyomata és aláírása. A szerződés másolatának átadását követően a sértettek abban a hamis tudatban voltak, hogy az adásvétel szabályos keretek között zajlik, így a vételárból fennmaradó 27 millió forintot átutalták a terhelt által megadott bankszámlára. A későbbiek során az ingatlan nem került a sértettek tulajdonába.

A terhelt valótlanul állította azt, hogy az ingatlan értékesítésében való közreműködéssel bízta meg a tulajdonos, és azt is, hogy a keletkezett szerződést a tulajdonos írta alá eladóként, azt a békéscsabai ügyvéd szerkesztette. A terhelt cselekményével 55 milliós kárt okozott a sértetteknek, melyből többszöri kérésre, felszólításra a későbbiekben, három részletben 14 millió forintot megtérített. A terhelt hasonló módszerrel további hat sértettet károsított meg, 1,5 millió forinttól 40 millió forintig terjedő kárt okozva nekik.

Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott

A vádiratban szerepel, hogy a nő tevékenységi körében békésszentandrási, vízparti ingatlanok üdülővendégek részére történő kiadásával is foglalkozott, számos sértettet ezen tevékenységi körében károsított meg. A vendégek ugyanis a nő által feladott hirdetésekre jelentkezve a foglalással egy időben átutalták számára az üdülők igénybevételéért fizetendő szállásdíj összegét. A terhelt azonban a foglalásról és a szállásdíj kifizetéséről az ingatlanok tulajdonosait nem tájékoztatta, hanem az átvett – 75 ezer forinttól 325 ezer forintig terjedő – pénzösszegeket a saját céljaira fordította. Így – mivel a tulajdonosok nem tudtak a foglalásokról és a szállásdíjat sem kapták meg – a sértettek nem tudták igénybe venni a nyaralókat, káruk jelenleg is megtérítetlenül fennáll.

A járási ügyészség a terhelt beismerés esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsődlegesen arra tett indítványt, hogy a bíróság a terhelt letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetésig tartsa fent. A járási ügyészség érdemi indítványa arra irányult, hogy a bíróság a nőt beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetőleg kötelezze őt a sértettek részére okozott kár megtérítésére is.