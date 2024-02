Ahogy a Békés Megyei Rendőrség közösségi oldalán írták, négygyermekes családból származik Neller Zsanett, testvérei is lányok, talán ez is az oka annak, hogy ő egyedül lépett édesapja nyomdokaiba, és lett rendőr.

– Apás vagyok, és a hivatásos szolgálat terén édesapám a példaképem. Évtizedekig szolgált rendőrként, kollégájával életet is mentettek, erről a Békés Megyei Hírlap is írt – ecsetelte Zsanett. – Az 1993-ban segítségre szorult gyermek, Szimonetta a barátnőm lett. Apa már nyugdíjas, édesanyámmal együtt nagy örömmel segítenek bennünket, a gyermekeiket, és törődnek az unokákkal. Mielőtt felszereltem, civil foglalkozással is próbálkoztam, de végül vonzott az egyenruha és otthon is kellő támogatást kaptam ahhoz, hogy megszülessen az elhatározás, és rendészeti képzésre jelentkezzek. Immáron majdnem öt éve látok el hivatásos szolgálatot – elevenítette fel a kezdeteket az útlevélkezelő.

Édesapja évtizedeken át szolgált rendőrként.

Sportos alkat, kézilabdázó, és tornával, futással tartja edzésben magát. Szüksége is van a jó kondícióra, hiszen ahol dolgozik, a gyulai közúti határátkelőhelyen, rendszerint nagy a teherforgalom. Előfordul, hogy kollégáival óránként akár 90 kamiont is átléptetnek az országhatáron, teszik mindezt a legnagyobb figyelemmel. Átkutatják a járműveket a vezetőfülkétől a raktérig, megvizsgálják a jármű és a sofőr okmányait. Csapatjáték ez is, mint a kézilabda, hiszen együtt kell működniük a határrendészeknek ahhoz, hogy zökkenőmentes és minél gyorsabb legyen a határforgalom, ugyanakkor semmilyen szakmai hibát ne vétsenek.

– Jó a közösség a kirendeltségen, a kollégákkal megértjük, segítjük egymást. Mentorként is dolgozom, az újonnan érkező munkatársaink beilleszkedését, szakmai fejlődését igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni. Saját magammal szemben is vannak elvárásaim, folyamatosan próbálok fejlődni, a célom az, hogy a rendőrségen belül továbbképezzem és más szakterületen is kipróbálhassam magam. Ami az okmányok vizsgálata mellett érdekel, az a közlekedési balesetekkel kapcsolatos eljárás, ha lehetőség lenne rá, örömmel végezném el a helyszínelő tanfolyamot.

Az őrmester precíz és türelmes, a hobbija is ezt tükrözi. Kétkomponensű gyantából készít ékszereket, ajándéktárgyakat. Jó ízléssel kombinálja a színeket, formákat, munkáival családtagjainak, barátainak is szerez örömet és egyben saját hétköznapjaiba is színt visz. Az egyenruha sötétkék, civilben pedig a legtöbbször fekete alapdarabokat visel, de színes kiegészítőkkel dobja fel azokat.

Ilyen egyedi ékszerek születnek keze munkája nyomán. Forrás: Facebook/Békés vármegyei rendőrség

– A munkám, a sport és a hobbim kitöltik a napjaimat, szerencsés vagyok, mert a párom is ugyanott dolgozik, ahol én. Nem rendőr, de a gyulai határátkelőhelyen lát el hivatásos szolgálatot, így megértjük egymást, ha éppen egy nehezebb nap után fáradtan érkezünk haza. Az is jóleső érzés, hogy a szüleim büszkék rám, különösen édesapám. Mi pedig a testvéreimmel a szüleinkre vagyunk nagyon büszkék, hiszen talpraesett lányokat neveltek. Legkisebb húgom még egyetemre jár, de egy másik testvérem orvosként, a harmadik pedig banki ügyintézőként állja meg a helyét ugyanúgy, mint ahogyan én rendőrként igyekszem nap, mint nap a legjobban teljesíteni.