A két idősebb férfi szerzett tudomást a cselekményt megelőzően arról, hogy egy mezőgazdasággal foglalkozó, budapesti székhelyű, de Békés vármegyében több telephellyel is rendelkező cég felszámolás alá került, s az interneten utána jártak, hogy a cég hol rendelkezik épületetekkel, ingatlanokkal, melyek átmenetileg használaton kívüliek, elhagyatottak. Miután felderítették a körülményeket, elhatározták, hogy a Kertészsziget-Görbeszigeten található telephelyről értékesíthető fém tárgyakat hoznak el. A terheltek – az idősebb férfi fiát is beavatva – tavaly március 3-a és március 22-e között 3-4 alkalommal szállításra alkalmas járművekkel jelentek meg a cég görbeszigeti telephelyén.

Az ingatlan területére úgy jutottak be, hogy a sarokpántról leemelték a zárt nagykaput. Az ott található gazdasági épületekből kiszereltek, kibontottak egy házi vízművet, 47 fali szellőző ventilátort, különféle méretű kerítéselemeket és kiskapukat, illetőleg a falakból kitéptek 3000 méter hosszúságú réz kábelt összesen több mint 2 millió 100 ezer forint értékben, majd azokat jogtalan eltulajdonítás szándékával az általuk vezetett gépkocsikkal elszállították. A férfiak a lopott fém tárgyakat leadták egy hulladékfelvásárló telepen, ahol azokért közel egymillió forint kaptak. Az 51 éves férfi 80 ezer forintot kapott az értékesítésből kapott pénzből, valamint megtartotta a házi vízművet, melyet a nyomozó hatóság tőle lefoglalt. A fennmaradó összegen a két idősebbik férfi osztozott.

A járási ügyészség a férfiak beismerés esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a két büntetett előéletű férfit beismerésük esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetőleg tiltsa el őket a közúti járművezetéstől is, mivel a bűncselekmény elkövetéséhez járművet használtak. A büntetlen előéletű férfi esetében a járási ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Ezen felül a cég részére okozott kárt is meg kell majd téríteniük a járási ügyészség indítványa szerint.