Sokszor mondják, hogy ebéd után egy kiadós szundikálás esik a legjobban. Már akinek. Horváth Milán, a Békéscsabai Rendőrkapitányság törzsőrmestere szabadnapján Békéscsabán, a Csaba Centerben megebédelt, majd vásárolni indult, de „desszert” lett belőle. Szólt neki az egyik biztonsági őr, hogy nemrég látott az épületben egy férfit, akiről tudja, hogy követett már el bűncselekményt, és keresni szokták.

– Az őröknek és a rendőröknek nagyon jó a munkakapcsolatuk. A rendőr rögtön telefonált annak a biztonsági munkatársnak, aki a kamerák képeit figyeli – hangsúlyozta Szombati Andrea, a Békés vármegyei főkapitányság sajtószóvivője. – Nem sokkal később pedig a főtörzsőrmester észrevette, hogy a keresett ember a mozgólépcsőn a földszintre tart. Tudta róla, hogy szinte mindig szökni próbál. Ha rendőrt lát, futásnak ered, ezért szolgálatba helyezte magát, és kellő határozottsággal lépett oda hozzá.

A törzsőrmester, miután felhívta szolgálatban lévő munkatársait, hogy jöjjenek érte, megmutatta telefonján a férfinak, hogy rosszul tudja, ott szerepel a körözöttek között, fent van rendőrség honlapján. Éppen bírósági elfogatóparancs van ellene érvényben, és a rendőrségen is vannak ügyei.

Mire ezt tisztázták, megérkezett a két egyenruhás, Molnár törzszászlós és Varga őrmester, akik a gyanúsítottat előállították, és őrizetbe vették. Horváth törzsőrmester pedig, aki nem mellesleg nagyon szereti a munkáját, némi késéssel, de elintézte a hétvégi bevásárlást is.

Elmondta, bár lelkileg is fárasztó folyamatosan emberekkel foglalkozni, mindenkivel másként kell, lehet beszélni, ő azonban soha nem sajnálja az időt arra, hogy segítsen a bajbajutottaknak, vagy a bűncselekményt, szabálysértést elkövetőkkel szemben intézkedjen. Így van ez akkor is, ha szolgálatban van, és akkor is, ha éppen nem.