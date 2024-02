„Munkahelyi gondjaim voltak, és kellett a pénz” – ezzel magyarázta az egyik bajai férfi, hogy miért kezdett el kábítószerezni, majd árulni is az anyagot. Mint mondta, az amfetamint egy szintén bajai ismerősétől szerezte be, akiről tudta, hogy fogyasztó és értékesítő is. Ettől a férfitól saját célra és eladásra is vett drogot. Az egyik vevője egy békéscsabai férfi lett, akivel korábban együtt dolgoztak. Az ismerőse szintén saját használatra és továbbértékesítésre is vett tőle anyagot. A Békéscsabai Rendőrkapitányság a két bajai és az egyik békéscsabai férfit kedden, a negyedik, szintén békéscsabai férfit pedig másnap, szerdán fogta el és vette őrizetbe. A droggyorsteszt mindannyiuk esetében pozitív lett. A négy férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indult eljárás.