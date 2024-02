„A zászlós minden értelemben nagykorú, hiszen tavaly nyáron volt 18 éve, hogy felszerelt rendőrnek. Tősgyökeres gyulai, otthon van a városban. Minden szegletét ismeri és a helyiekkel is remek a kapcsolata, az utcán sokan ráköszönnek. Rengeteg arc, név és információ van a fejében, nagy kedvvel, lendülettel végzi a dolgát. Járőrözik, bűncselekmények felderítésében közreműködik, elkövetőket fog el, állít elő” – fogalmaztak a rendőrség közösségi oldalán. „Nincs olyan feladat, amire másodlagosként tekintene, az iskolarendőri teendőit is nagyon kreatívan, szorgalmasan végzi. A Gyulai Implom József Általános Iskola iskolarendőre. A sulit gyerekseregestül, tantestületestül, épületestül magáénak érzi, hiszen egykoron ő is ott koptatta a padokat, és édesanyja is ott tanított. Remek a kapcsolata a tanári karral, a gyerekeknek pedig nemcsak tanácsokat, hanem élményt is igyekszik adni.”

A legutóbbi autómentes napon például kitalálta, hogy egy kerékpáros ügyességi pályát épít, az iskolába érkező gyerekek csak úgy tudnak bejutni a suliba, ha azon áthajtottak. A diákok nagyon élvezték a kihívást. Rendszeresen tart olyan foglalkozásokat, amelyeken a rendőrség munkájáról beszél és pontosan tudja, hogy a gyerekek szeretnek beülni egy valódi rendőrautóba, így mindig türelmesen kivárja, hogy mindenki sorra kerüljön. A gyerekek közvetlenek vele, bíznak benne, sok mindent elmondanak neki.

Medve Zoltán városi programokon is részt vesz, a Hídi sétán az ittas vezetés veszélyeiről beszélt, a Hetedhét Játékváros nyári táborban pedig foglalkozást tartott, kerékpáros pályát épített. Rendszeres vendége a szülői értekezleteknek, és bármikor, amikor akár csak civilben is arra jár, az iskola környékét rendőrszemmel figyeli.