A gyulai csevegőben egy hölgy is beszámolt arról, hogy egy közeli idős ismerősét telefonon keresték meg unokás csalók. Az érintettet vonalas telefonon hívta az „unokája”. Be is mutatkozott, és annyit mondott, hogy Csabán van a rendőrségen. Gyorsan, hogy ne legyen idő felismerni a hangját, átadta a telefont az „ügyvédnek”, a „rendőrnek”, a „hivatalos szervnek”. A nagymama megkérdezte, hogy miért nem az édesanyját hívja az unoka. Erre az volt a válasz, hogy az unoka a nagymamához ragaszkodik. Aztán kérdezték, hogy mennyi pénzt tart otthon, mert nekik az ügyvédi költségre szükségük lenne 6-7 millióra.

Mindez történt szombaton este, mert ha egy kis esélyt is látnak a „sikerre”, perceken belül ott vannak a helyszínen sötétben, felismerhetetlenül és a hiszékeny idős ember már adja is a pénzt. Itt szerencse volt, mert az illető felismerte, hogy nem az unokája hangját hallotta, és gyanús volt, hogy miért nem a szüleit keresik.

Mint arról korábban beszámoltunk, rövid időn belül többen is bejelentést tettek a rendőrségre arról, hogy számukra ismeretlen emberek azzal hívták fel őket, hogy az unokájuk segítségre szorul és pénzre van szüksége. A csalók ezúttal főként Gyulán élő időseket kerestek meg és próbáltak meg pénzt kicsalni tőlük.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen hívást kapnak, legyenek gyanakvóak.

Egy nap alatt hét olyan bejelentés is érkezett a Gyulai Rendőrkapitányságra, amelyben az úgynevezett „unokázós” csalási módszerrel próbáltak meg pénzt kicsalni ismeretlenek. A hívások során ezúttal ügyvédnek adta ki magát a hívó és azt mondta a főként idős embereknek, hogy az unokájuk, vagy a gyermekük bajba került, vagy baleset érte és sürgősen pénzre van szüksége.

Az esetek kapcsán a rendőrség ismételten kéri, ha bárki hasonló hívást kap ismeretlenektől, vagy akár úgy is, hogy családtagként, barátként, ismerősként, hatósági személyként, vagy akár orvosként mutatkozik be a hívó és sürgősen pénzt kér, legyenek bizalmatlanok. Ilyenkor szakítsák meg a vonalat és hívják fel a rokonukat azon a telefonszámon, amelyiken máskor is beszélni szoktak! Győződjenek meg arról, hogy tényleg bajba került-e! Idegenekkel ne beszéljenek meg találkozót és ne adjanak át pénzt, ékszereket, egyéb dolgokat, idegen számlaszámra, névre ne utaljanak, küldjenek pénzt! Ha rendőri intézkedésre, segítségre van szükségük, hívják a nap 24 órájában ingyenesen hívható 112-es számot!

A poszt és a figyelmeztetés egyébként máris eredményt is ért el, hiszen a hölgy egyik ismerősét is hívták, aki a riadalom közepette kihúzta magát a kérés alól. Annyit kérdezett: „Kisfiam, mondj valamit, amit csak mi ketten tudunk!”