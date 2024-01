Elmondták, a fiatalok internetes hirdetésekkel csaptak be több embert országszerte, január 23-án állítottak elő és hallgatták ki őket. A csökmői és füzesgyarmati fiúk az egyik közösségi oldal piacterén kínálták a mobiltelefonokat. Olyan készülékekért kértek pénzt, amilyenek nem is voltak a birtokukban. Miután megállapodtak a hirdetésekre jelentkezőkkel, előre utalást kértek. Volt, akitől 20 ezer, mástól 66 ezer forintot kaptak, de semmit nem küldtek cserébe. A pénzt, amit csalással szereztek, magukra költötték. A Gyulai Rendőrkapitányság akkor rendelt el nyomozást, amikor egy gyulai nőt csaptak be, de az eljárás során kiderült, hogy fővárosi, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala és Somogy vármegyei internetezők is akartak tőlük vásárolni.