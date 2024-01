Csalás 40 perce

Morzsaporszívót adott volna el, bukta a pénzét egy mezőberényi nő

Békés vármegyében is sokan esnek internetes, illetve telefonos csalás áldozatául. Olyan esetek is előfordulnak, amelyekre már a rendőrség és a szolgáltatók is felhívták a figyelmet. Egy berényi nő morzsaporszívót adott volna el, helyette megcsapolták a számláját. Más hiába fizetett előre, nem kapott semmit.

Sokan szeretnének illegálisan pénzt szerezni az interneten. Forrás: Shutterstock

A bankok, a rendőrség és a kiberbűncselekményekkel foglalkozó szervezetek sorra jelentetnek meg tájékoztatókat, amelyekben a jellemző csalási formákra és azok megelőzési lehetőségeire hívják fel a figyelmet. Ennek ellenére előfordulnak olyan esetek, amikor a már ismert, több kommunikációs csatornán bemutatott módszerekkel mégis sikerült megtéveszteni embereket. Ez történt a közelmúltban egy mezőberényi nővel is. Egy morzsaporszívót szeretett volna eladni egy közösségi oldal piacterén, és kapott egy üzenetet, hogy valaki meg szeretné venni. Az illető, aki az üzenetet küldte, megnevezett egy csomagszállító céget és kérte a nőt, hogy velük küldje el neki. Az üzenetben volt egy link, az eladó rákattintott, és megjelent egy olyan oldal, ami megtévesztésig hasonlított egy szállítócég oldalára. A nő a felületen megadta a bankkártyája adatait, majd arról kapott értesítést, hogy regisztrálták egy felületre és két részletben kétszázezer forintot vettek le a számlájáról. Erről a módszerről bővebben a Kiberpajzs oldalon, az „Egyre gyakoribb az eladók átverése az online piactereken” című tájékoztatóban olvashatnak. A vevőknek is körültekintőnek kell lenniük, alaposan meg kell nézniük, milyen felületen kitől és mit vásárolnak. Gyakran megesik, hogy nem kapják meg azt, amit megrendeltek, vagy nem azt kapják, amiért fizettek. A Gyulai Rendőrkapitányságon december 19-én azért tett bejelentést egy gyulai férfi, mert egy közösségi oldal internetes piacterén megrendelt két akkumulátoros sarokcsiszolót, de nem kapott semmit. Ugyanígy járt egy nagyszénási férfi is, ő vadász-gumicsizmát akart vásárolni. Mindketten előre elutalták a vételárat, egyikük 50, a másik férfi 45 ezer forintot veszített. Amikor érdeklődni próbáltak, miért nem jön a csomag, nem tudták elérni azt, akivel megegyeztek. Mielőtt előre elutalnak bármekkora összeget, érdemes olvasni arról a Kiberpajzs oldalán, milyen esetek fordulnak elő, hogy felismerjék a csalás gyanús helyzeteket és ne kössenek rossz üzletet.

