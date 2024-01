Vádemelést javasolt a napokban a Szeghalmi Rendőrkapitányság egy budapesti páros ellen, mert a gyanú szerint megkárosítottak egy internetezőt. A vésztői férfi fűnyírótraktort akart venni, ezért jelentkezett egy internetes hirdetésre. Utánvétellel szerette volna kifizetni a 300 ezer forint értékű gépet, de előleget kértek tőle. Hajlott rá, hogy az összeg felét átutalja, majd miután ez megtörtént, üzenetet kapott. Az eladó azt kérte, hívja fel őt telefonon, majd elmondta neki, hogy van egy határidős üzlete, szüksége volna a pénz másik felére is, mert ha a másik ügyletben nem teljesít, abból nagy bonyodalom lehet. A férfi végül átutalta a vételár második felét is, de akivel megállapodott, csak hitegette a traktor leszállításával. Volt, hogy azt mondta, már úton vannak, hívják, ha a közelben járnak, később az ismeretlen elérhetetlenné vált.

A főkapitányságon elmondták, a rendőrök azonosították a férfit, akinek a számláján landolt az átutalt pénz. Tőle egy ismerőse kérte el a számlaszámát, és annak ellenére megadta, hogy tudta, csaláshoz használja majd. Amikor megérkezett rá a 300 ezer forint, fel is vette és odaadta az ismerősnek, aki 20 ezer forinttal jutalmazta közreműködését. Az ismerős azt vallotta, neki egy nő mondta, hogy jó üzlet az internetes csalás, ezért vágott bele.

– A rendőrök, hadat üzentek az ilyen és ehhez hasonló, online térben elkövetett bűncselekmények elkövetőinek. A Mátrix Projekt keretében országszerte, így Békés vármegyében is a rendőrkapitányságok nyomozói és egy kifejezetten az ilyen csalásokra specializálódott egység szakemberei is azon dolgoznak, hogy a csalók minél kevesebb embert károsíthassanak meg, és ne maradjanak büntetlenül. Az internetezőket arra kérjük, figyeljék az intő jeleket. A fenti esetnél az eladó ragaszkodott a magas vételár teljes összegű előre fizetéséhez, aztán SMS-ben kérte a vevőt, hogy hívja vissza, illetve egy másik, problémás ügyletre is hivatkozott. Ezek egytől egyig olyan körülmények, amelyek alapján gyanús lehetett volna a hirdető – sorolta Deményné Tűri Zsanett rendőr hadnagy, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.