A Déli soron robbant fel egy régi típusú parasztház, a tűzoltók minden veszélyforrást igyekeztek elhárítani. Az ott lakó hölgy sérült meg – akire rászakadt a tető is –, a mentők kórházba vitték. Úgy tudjuk, a sérülései súlyosak, életveszélyesek.

Szerdán reggel dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester érdeklődésünkre elmondta, bíznak a sérült mihamarabbi felépülésében, és minden segítséget megadnak, amit a hatóság kér.

– A romok eltakarítására markolót, más gépeket is biztosítunk, személyzettel együtt – emelte ki dr. Rákócziné Tripon Emese. – Reméljük, sikerül megállapítani, mi okozta a robbanást.

Várszegi György, a katasztrófavédelem Békés vármegyei szóvivője szerdán reggel elmondta, annyit tudnak, hogy gázrobbanás történt, a keletkezés okát vizsgálják. Ami biztos, vezetékes gáz miatt robbant fel az épület. A hölgyet szerencsére sikerült kimenteni az épületből, és átadni a mentőknek.

Dr. Rákócziné Tripon Emese érdeklődésünkre elmondta, kedden este negyed kilenc körül ő is egy hatalmas robbanást hallott. Később kiderült, ezt még a szomszédos településeken is hallották. A polgármester azonnal kocsiba ült, és a helyszínre sietett, miután megtudta, hol is történt a tragédia. A hivatalos szervek vezetőivel, az MVM munkatársaival egész éjszaka egyeztetett a veszély elhárításáról. Ahogy a polgármester fogalmazott, a feltáró munkához minden szükséges segítséget megad a kétegyházi önkormányzat.