Gyorsabban akart előrejutni, mint az előtte haladók, ezért alig száz méteren belül ötször váltott sávot egy autós Békéscsabán, a Széchenyi utcában. A manőversorozatot december 1-jén 17 óra körül rögzítette egy szolgálati jármű kamerája. A rendőrségen elmondták, a kocsi egy párhuzamos közlekedésre kialakított szakaszon cikázott. A forgalom sűrű volt, egymás után, lassan haladtak az autók. Avideón látható, hogy a férfi a követési távolságokat használta ki, vette el a közlekedő partnereitől azzal, hogy a sávváltással elfoglalta. Aki elé beférkőzött, annak valószínűleg lassítania kellett, ha újra meg akarta teremteni a biztonságos távolságot az előtte haladótól.

A rendőrségen hozzátették, hogy a KRESZ szerint, ha a forgalmi sávokban összefüggő járműoszlop alakul ki, csak akkor szabad sávot váltani, ha a gépkocsivezető bekanyarodásra vagy megállásra készül. Emellett lényeges, hogy mindenki úgy hajtson, hogy a mögötte, előtte, mellette közlekedők számára kiszámítható legyen a mozgása. Használja és időben tegye ki az irányjelzőt, ne csak akkor, amikor már a kormányt is mozdítja. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az év végi ünnepek közeledtével a forgalmasabb helyeken, bevásárlóközpontok közelében egyre többször lesz hasonló a helyzet, olyan pontokon is feltorlódhat, lassulhat a forgalom, ahol a hétköznapokon akadálytalanul lehet haladni. A rendőrség kéri az autósokat, hogy szabályosan, türelmesen vezessenek!