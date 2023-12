A városvezető elmondta, hogy emellett a helyi rendőrkapitányság, a helyi tűzoltó-parancsnokság és a helyi mentőállomás számára 200-200 ezer forint értékben adományoz az önkormányzat olyan eszközöket, amilyeneket a kéklámpások igényeltek.

Dávid Zoltán polgármester elmondta, hogy immár több éves hagyomány az, hogy jutalmazzák a kéklámpás szakembereket, valamint eszközöket biztosítanak a rendőrség, a tűzoltó-parancsnokság és a mentőállomás számára. Hangsúlyozta: a szakemberek az év minden percében rendelkezésre állnak, rendkívül megterhelő szolgálatot látnak el. Úgy véli, ezt nem lehet meghálálni, de megpróbálnak ilyen formában köszönetet mondani nekik a városvezetés és az orosháziak nevében.

Külön köszönetet mondott a díjazott egyenruhásoknak, valamint a parancsnoki állománynak is, amely megteremti a szolgálat feltételeit. Kiemelte, hogy Orosházán nem történnek túl jelentős események, minden tekintetben biztonságos, élhető és szép város. A szervezetek a megelőzésre, az orosháziak figyelmének felhívására is gondot fordítanak, és az önkormányzat is tett a biztonság növeléséért azzal, hogy a közterület-felügyelők létszámát kettőről hatra emelte.

Beszélt az összefogás szükségességéről és annak fontosságáról, hogy rend és fegyelem legyen Orosházán annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát. A városvezető kifejezte reményét, hogy kevés olyan esemény lesz a jövőben, amely beavatkozást igényel.

A helyi rendőrkapitányság kötelékéből Dósai-Molnár Krisztián rendőr főtörzszászlós, a készenléti rendőrök közül Ottroba Tamás rendőr főtörzszászlós, a helyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság kötelékéből Zalai Sándor tűzoltó törzszászlós, az orosházi mentőállomás szakemberei közül pedig Polónyi Csaba mentőtechnikus vehetett át elismerést Dávid Zoltán polgármestertől a fogadáson.