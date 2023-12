A kiérkező rendőröknek elmondta, hogy dohányozni akart és nem találta az öngyújtóját, ezért lett ideges. Bevallotta azt is, hogy mérgében ököllel megütött egy magasfeszültséget jelző táblát is, ami összetört. A rendőrök kiérkezése előtt, a férfit próbálta megnyugtatni egy utas, akivel szóváltásba is keveredett, de tettlegesség nem történt. A Szarvasi Rendőrkapitányság a férfi ellen rongálás szabálysértés miatt indított eljárás