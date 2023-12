Anyósa ugyanis sokat van egyedül a hideg konyhában, ezért azt szerette volna, ha a megszokott papucsoknál melegebbet viselne – tájékoztatott Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Az idős asszony másnap használni is szerette volna a mamuszt, azonban pár perc után megbotlott és elesett. A csípője is megsérült, így szinte mozdulni sem tudott, de szerencsére nála volt a telefonja, amin rögtön fel is hívta a menyét, hogy beszámoljon az ajándék okozta kellemetlenségről. A rémült nő azonnal értesítette a mentőket, akik perceken belül helyszínre értek és ellátták a sérült anyóst, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.