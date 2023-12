Az elmúlt három hónapban sokan vettek részt a programon, köztük két 15 éves fiú is, akik gyermekotthonban élnek. Márk és Vajk barátok, nagyon szeretik az állatokat. Ezért is örültek annak, hogy a nevelőik segítségével elindulhattak a pályázaton. Elmondták, hogy három hét alatt járták be az öt helyszínt, és mindegyik nagyon tetszett nekik. Példaként említették a túzokrezervátumot, ahol sok szép madarat láttak, de örültek az állatsimogatónak is. Emellett nagyot sétáltak a tanösvényen, és sok érdekeset láttak a sajtműhelyben is. Márk és Vajk az elsők között szerezték meg a látogatást igazoló pecséteket, így a következő nagy élményt jelentő programjuk a Gyulai Várfürdőben lesz.

A belépésre jogosító tiketteket november 30-án adta át nekik dr. Bedéné Szilágyi Bernadett rendőr százados, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának főelőadója. A fiúk nevelői elmondták, hogy mindig igyekeznek olyan programokat szervezni az intézményben élőknek, amelyek hasznosak és egyben szórakoztatóak is. A rendőrségét ilyennek találták, ezért csatlakoztak.