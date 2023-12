Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a helyszínen elmondta, minden évben készülnek a Mikulás-napra, aminek részeként igyekeznek meglepni a közlekedőket is valamivel.

– Ebben az évben a forgalom-ellenőrző alosztály vezetője úgy döntött, hogy a rendőrjárőrök, a kékek mellé egy piros járőrtársat vezényel – tette hozzá. Ennek kapcsán kifejtette, a rendőrség a „Csat(t)lakozz!” kampány keretében egész évben igyekezett mindenkit meggyőzni arról, hogy használják a biztonsági övet, a biztonsági gyermekülést és mindenféle biztonsági eszközt, hiszen, ha véletlenül baleset történik, ezek csökkenthetik a sérülés súlyosságát. A Mikulás szerdán meglepetéssel készült a szabálykövető autósoknak.

A „Csat(t)lakozz!” kampány logójával ellátott egyedi kulcstartókkal ajándékozta meg azokat, akiknél mindent rendben találtak a rendőrök. A kulcstartó kifejezi azt is, hogy az érintett vezetők a jó ügy mellett állnak, vigyáznak magukra és az utasaikra.

Az általános tapasztalatokkal kapcsolatos kérdésünkre dr. Szombati Andrea kiemelte, munkatársaik gyakran elmondják, hogy nagyon sok olyan közlekedővel találkoznak a szolgálatuk során, akik valóban fontosnak tartják a szabályok betartását. Nem csak a biztonsági övet kapcsolják be, hanem ügyelnek arra, hogy soha ne vezessenek ittasan, emellett nem hajtanak gyorsan, illetve az elsőbbségadási és kanyarodási szabályokat is betartják. Az ünnep közeledtével pedig a feltorlódott forgalomban tekintettel vannak a másikra, odafigyelnek a többi közlekedő partnerre. Mint mondta, a szabályok betartása mellett ez utóbbi is nagyon lényeges dolog a balesetek megelőzése szempontjából.

– Ugyanakkor még mindig, minden nap vannak olyanok, akik szabályt szegnek, szabályt sértenek, és sajnos hallani olyan tragédiákról, amikor nem volt bekötve a biztonsági öv. Nem tudjuk pontosan, mi lett volna, ha használják az övet, de nagy bizonyossággal állítható, hogy a sérülés kevésbé lett volna súlyos – fogalmazott. – Ezért is próbálunk szemléletformáló kampányokkal, ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekkel, a napi közúti ellenőrzésekkel is arra törekedni, hogy kevesebben szabálytalankodjanak, és minél több olyan közlekedőt próbálunk kiszűrni a forgalomból, akik a szabálytalanságokkal magukra és másokra is veszélyt jelentenek. Ez közös érdek, hiszen mindenkit hazavárnak.