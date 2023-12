A rendszámmal trükköző férfit 2023 januárban igazoltatták a rendőrök Battonyán. Először azt kérdezték tőle: tudja-e, hogy a bíróság eltiltotta a járművezetéstől? Azonnal érkezett a válasz: „persze, hogy tudom!”. Egyébként az az eljárás, amelynek eltiltás lett a vége, amiatt indult, mert Debrecenben engedély nélkül vezetett, jogosítványa soha nem is volt.

Akadt azonban egy másik probléma is. Az autón, amiben ült, nem az arra kiadott rendszám volt, hanem egy másik kocsi hatósági jelzése. A férfi mindezt azzal magyarázta, bár tudja, hogy egyik autó rendszámát nem lehet rátenni egy másikra, de nem akarta, hogy a rendőrök a hiányzó hatósági jelzés miatt szúrják ki, és állítsák meg a kocsit. Ezért szerelte fel rá egy korábban már eladott járgányról nála maradt táblát. Nem jött be a számítása, mert a battonyai rendőröknek rendszámmal együtt is feltűnt, és leállították.

Mondott adatokat az igazoltatásnál, de a barátjáét

Májusban szintén közúti ellenőrzésen akadt fenn az a 25 éves férfi, aki úgy vezetett autót, hogy előtte alkoholt ivott, és az iratai sem voltak nála. A rendőrök megkérdezték, hogy mi az ő, illetve az édesanyja neve, valamint azt, hogy mikor és hol született. Mondott is neveket és egy dátumot, de az ellenőrzéskor hamar kiderült, hogy csupán a nap egyezik meg, ugyanis egy pontosan nyolc hónappal fiatalabb barátja adatait adta meg. Tette mindezt azért, mert neki soha nem volt jogosítványa, a barátjának viszont van, remélte, hogy így megúszhatja az engedély nélküli vezetés miatti felelősségre vonást. Mivel a szonda alkoholfogyasztást jelzett nála, így hamisan vádolta ittas vezetéssel a barátját.

Miután mindez már a helyszínen kiderült, a Békéscsabai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya egy hét múlva az ittas járművezetés bűncselekmény miatt már vádemelést javasolt ellene, nem sokkal később pedig a hamis vád bűntett miatt indult nyomozás iratai is az ügyészségre kerültek.

Elköltötte a rábízott pénzt, azt állította, kirabolták, megszúrták

Októberben egy férfi állította azt, hogy kirabolták. Előadta, hogy autóval ment a Murony és Kamut közötti úton, amikor egy út szélén álló motoros megállította. Miután kiszállt a kocsiból, a motoros követelte tőle a pénzét és a mobiltelefonját. Nem volt hajlandó odaadni, megfordult, hogy visszaüljön a kocsiba, de ekkor az ismeretlen férfi megszúrta a combján, kivette a zsebéből a pénzét, és elhajtott.

A férfi, amikor a rendőrök meghallgatták, többször ellentmondásba keveredett magával, végül bevallotta, hogy semmi nem igaz az egészből, a történetet ő találta ki, és a sérülést is magának okozta. Tettét azzal indokolta, hogy elköltötte a családi vállalkozás kapcsán rábízott pénzt, és így akarta tisztázni a dolgot. Nem érte meg, mert hatóság félrevezetése miatt büntetőeljárás indult ellene.