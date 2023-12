Próbára bocsátást indítványoztak vele szemben, illetve azt is kérték, hogy a fiú a próbaidő alatt legyen pártfogó felügyelet alatt. Mindez azt jelentené, hogy a próbaidő alatt rendszeresen figyelemmel kísérik.

A vármegyei főügyészségen közölték, hogy a rendőrség egy kerékpárlopás miatt folytatott szabálysértési eljárást. A biciklit az egyik békéscsabai speciális gyermekotthon előtt találták meg egy márciusi napon, és az adatok szerint azzal az intézetben lakó 15 éves fiú ment vissza az otthonba előző nap.

Az ügyben ezért tanúként hallgatta meg a rendőrség a fiút, aki azt vallotta, hogy a kerékpárt az egyik, konkrétan, név szerint megjelölt ismerősétől kapta kölcsön azért, hogy a kimenőről időben visszatérhessen az otthonba. Azt is mondta: azért hagyta az intézet előtt, hogy később az ismerőse elvihesse, ha érte megy. Azt is állította: nem tudott arról, hogy a bicaj lopott. A fiú valótlan vallomást tett, egyrészt azért, mert a kerékpárt valójában ő lopta el – és ezt később el is ismerte –, másrészt azért, mert azt mondta, hogy ismerősének is köze lehet az ügyhöz.

Mivel a fiú tudta, hogy az ismerősét is tanúként meghallgatja a rendőrség, ezért egy üzenetet küldött neki, hogy talált egy kerékpárt, amelyet fel kellene majd újítani, és azzal hazament, hogy ne késsen el. Majd másnap egy újabb üzenetet küldött, miszerint a biciklit meglátták a nevelők, és ha a rendőrök rákérdeznek a kerékpárral kapcsolatban, akkor mondja azt, hogy azt ő adta kölcsön neki, hogy azzal hazaérjen.

A rendőrség a fiatal által megnevezett ismerőst is meghallgatta, felelősségre vonta, aki elmondta, hogy a kérdéses kerékpárt sosem látta. Ismertette azt is, hogy a fiú arra akarta őt rávenni, hogy tegyen valótlan vallomást.