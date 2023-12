Részletezték: a közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, határrendészeti és a bűnügyi szolgálatellátás ezeken a napokon is biztosított a szükséges létszámmal. A szervezeti egységeken belül a parancsnokok arra törekednek, hogy a szolgálatot a munkatársaik családi körülményeire tekintettel szervezzék meg. A közlekedési rendőrök ilyenkor is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas járművezetők forgalomból való kiszűrésére. Fontos, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne vezessen, és senki ne üljön be olyan autóba, amit ittas ember akar vezetni. Aki ugyanis ittas állapotban vezet, annál előfordulhat, hogy torz képet lát a környezetéről, a forgalomról. Nem méri fel jól a körülötte lévő dolgok méretét, a közeledő járművek távolságát, sebességét, ráadásul a reakcióidő növekszik, a reflexek pedig tompulnak. Ugyanez igaz az úgynevezett posztalkoholos, azaz a „másnaposság” állapotára is. Ilyenkor fáradság, fájdalom, rossz közérzet lehet jellemző, ami elvonja a figyelmet a vezetéstől.

Ismertették: a rendőrjárőrök a bűnügyi szolgálat nyomozóival együtt a forgalmasabb helyeken ügyelnek az ünneplők biztonságára. A lopások megelőzése érdekében viszont arra kérik a szórakozni indulókat, hogy ügyeljenek a személyes dolgaikra. Az értékeiket ne hagyják őrizetlenül, gépjárműveiket pedig mindig zárják be, és az indítókulcsot vigyék magukkal. Végül hangsúlyozták, hogy bűncselekmény, vagy baleset esetén az ünnepek ideje alatt is folyamatosan hívható a 112-es segélyhívó.