A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon ismertették, két fiatal sétálni indult még április 10-én éjfél körül Békésen. Felfigyeltek egy autóra, amiben világított az utastéri lámpa. Közelebb mentek hozzá, és látták, hogy az indítókulcs is benne van, az ajtók pedig nincsenek bezárva. Megbeszélték, hogy kocsikázni fognak a városban. Annak ellenére döntöttek így, hogy a lány 16 éves és nincs jogosítványa, a 23 éves fiút pedig korábban eltiltották a járművezetéstől, ráadásul mindketten ittak alkoholt. A fiú beült a vezetőülésbe, a barátnője pedig mellé, és elindultak, ám néhány kilométer megtétele után egy kanyarban a sofőr elveszítette uralmát a kocsi felett, és árokba hajtott. A baleset után a két fiatal nem kért segítséget, elmentek a helyszínről. Az esetnek volt egy szemtanúja, ő értesítette a rendőröket, akik a közelben feltartóztatták a lányt, később pedig a barátját is megtalálták. Három héttel később a fiatalok ismét sétálni indultak, akkor egy nyitott garázsban láttak meg egy motort. Megtetszett nekik, de a garázsban tartózkodott a tulajdonos, így elhatározták, hogy később visszatérnek, és ellopják. Sötétedés után a fiú felmászott az épület tetejére, elmozdította a cserepeket, bemászott a garázsba, és belülről kinyitotta az ajtót. A motorkerékpárt gond nélkül el tudták indítani, ugyanis a kulcs benne volt a gyújtáskapcsolóban. A járgányt néhány napon belül eladták, a bevételt pedig magukra költötték. A bűnös úton szerzett pénzből vett új dolgoknak azonban nem sokáig örülhettek, ugyanis a békési rendőrök hamar kiderítették, hogy ezt a lopást is ők követték el. Jármű önkényes elvétele bűntett és lopás vétség gyanúja miatt indult eljárás ellenük. A nyomozás vizsgálati szakaszában a rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az ügy iratait december 4-én továbbították az ügyészségre.