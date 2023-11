Leégett szerda este egy családi ház Eleken, a Bartók Béla utcán. Szelezsán György polgármester csütörtöki közleményében úgy fogalmazott, hogy egy kétgyermekes család 20 éves munkájának gyümölcse semmisült meg percek alatt. Szerencsére a családtagoknak semmi baja nem esett, a lakhatásuk ideiglenesen megoldott családon belül, de ez nem egy végleges állapot. Nekik most minden fillér és segítség rengeteget számít. Éppen ezért, mint Elek polgármestere és a Zártszelvény Sportegyesület elnöke adománygyűjtést szervez, amelyben minden elekire és jóérzésű emberre számít. Úgy véli ugyanis, hogy összefogással segíthetnek honfitársaik kilátástalan helyzetén.

Szelezsán György hangsúlyozta: az önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindent megtesz a családért. Rengetegen ajánlottak fel már ruhákat, használati tárgyakat és szintén rengetegen jelentkeztek önkéntes munkára is. Hozzátette, ha valakik építőanyaggal tudnak hozzájárulni, az is nagy segítség lesz. Ahogy a szakemberek jelzik mi lehet a következő lépés, meg lehet-e az épületet menteni vagy újat kell építeni, értesíteni fogják a segíteni szándékozókat. A polgármester kiemelte: Elek a bajban, mint mindig most is összefogott, amiért hálás minden lakosnak.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy aki a lakóház felújításában anyagilag szeretne segíteni két számlaszámra történő befizetéssel vagy utalással is megteheti. Ezen felül az eleki üzletekben és a városházán is adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki és a következő időszakban jótékonysági rendezvényeket is tartanak majd a városban. A számlaszámok megtalálhatók a polgármester közösségi oldalán.

Kecskés Andrea alpolgármester hangsúlyozta, ismét megmutatták, hogy milyen is az eleki összefogás, amikor egy élet munkája vált a tűz martalékává percek alatt Eleken, azonban szerencse a szerencsétlenségben, hogy senki nem sérült meg. A szerda estére úgy emlékezett vissza, hogy környékbeliek, barátok, rokonok és sok helyi lakos a hír hallatán a helyszínre sietett, és amint az oltási folyamatok azt engedték, sorokba rendeződve várták az ablakokon és az ajtón kiadott értéktárgyakat, ruhákat és bútorokat, hogy biztonságos helyre vihessék azokat. Az egészen kicsiktől kezdve az idősebb korosztályig mindenki segített menteni a menthetőt.

Az alpolgármester elmondta, hálás Papp Lacinak és Mokán Lacinak a segítségét, hiszen a mínuszokban is helyt álltak, segítettek és mint mindig, most is utolsóként hagyták el a szomorú esemény helyszínét. Köszöni továbbá a helyszínre érkező tűzoltóknak, katasztrófa védelmi szakembereknek az áldozatos munkáját, valamint képvisleőtársainak, Csuvarszkiné Ibolyának és Ferenczi Zsoltinak, az Eleki Polgárőröknek, a Városüzemeltetés munkatársainak, Koszta Beának, Simonka Pistinek és családjának, akik szintén ott segítettek, ahol tudtak Valamint nem lehet elég hálás mind azoknak, akik részt vettek a mentésben, a pakolásban és tényleg egy emberként álltak oda, amikor arra szükség volt. Hozzátette, büszke arra, hogy egy ilyen közösség tagja. A családnak pedig természetesen mind önkormányzati szinten, mind barátként minden tőlük telhető segítséget meg adnak.

A TV2 Tények riportjában úgy fogalmaztak: vélhetően elektromos hiba, vagyis egy vezeték meghibásodása miatt csaptak fel a lángok az eleki családi házban, ahol még az oltás után, másnap is áradt a füst néhány ablakból. Utóbbi nem csoda, hiszen óriási lángokkal és hatalmas füsttel égett az épület szerda este. csütörtökre pedig mindenhol törmelékek, üvegszilánkok és romok lepték el az udvart. A család pedig szinte sokkot kapott, amikor észlelték a tüzet.

Kmetz Erika elmondta, kandallóval fűtött, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a kémény környékén pattogás hallatszódik. Amikor kimentek megnézni, már azt tapasztalták, hogy ég a tető a kémény körül. Hiába kezdék el azonnal hordani a vizet, és locsolni, nem tudták maguk eloltani a lángokat. Időközben hívták a tűzoltókat, de mire a segítség megérkezett, addigra az egész házra átterjedt a tűz. Csupán néhány perc alatt.

Várszegi György tűzoltó főhadnagy a Tényeknek részletezte, hogy a gyulai és a békéscsabai hivatásos tűzoltók a teljes terjedelmében égett családi házat öt vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el, valamint a beavatkozás során az épületből kihoztak két háztartási gázpalackot, illetve néhány berendezési tárgyat. Mint kiderült, a család ideiglenesen Kmetz Erika édesanyjához költözött a szomszédba.