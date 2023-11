Rendőrök szólították meg a vásárlókat és árusokat kedden délelőtt a békéscsabai piacon. Olyan szórólapokat osztogattak, amikre az internetezéssel, a banki adataik kezelésével kapcsolatos tanácsokat nyomtattak. Hangsúlyozták, hogy a legjobb zár, riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos átadja a kulcsot, a kódot egy idegennek, illetve nem zárja be az ajtót, nem kapcsolja be a riasztót. Manapság naponta ér kár embereket azért, mert jelszavaikat, kódjaikat megosztják, ismeretlenek kérésére programot telepítenek a telefonjukra, számítógépükre. Pedig a virtuális tér nagyon is valós veszélyeket rejt.

– Tájékozottnak kell lenni, ehhez a rendőrség és más hatóságok, illetve a bankok, különböző szolgáltatók is igyekeznek segítséget nyújtani – hangsúlyozta Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. – A Kiberpajzs oldalon folyamatosan olvashatók az aktuális bűnmegelőzési információk, aki megfogadja a tanácsokat, kisebb eséllyel válik bűncselekmény áldozatává.

Az oldal például részletesen bemutatja a telefonos, számítógépes, SMS-es és e-mailes csalástípusokat. Érdemes elolvasni a tájékoztatást, hiszen utána az ember könnyebben felismeri azt a helyzetet, amikor be akarják csapni. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján pedig bárki tesztelheti a jelszavait, megnézheti, hogy azok mennyire erősek, milyen szintű védelmet nyújtanak.

A békéscsabai piacon a vásárlókkal beszélgető rendőrök mindenkit arra kértek, hogy szánjanak időt a tájékozódásra, vegyék komolyan a figyelmeztetéseket, mert ha nem így tesznek, az nagyon sokba kerülhet. Pillanatok alatt akár az összes pénzüket elveszíthetik.