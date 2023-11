Mint az az ügyészség sajtóközleményében olvasható, a Magyarországon büntetlen előéletű férfi hazájában csomagok és személyek Romániából Olaszországba történő szállításával foglalkozik. Március 17-én egy kölcsönkért személygépkocsival Temesvárról a román-magyar államhatár közelébe szállított három srí lanka-i állampolgárt, akik az államhatár közelében kiszálltak a járműből és a zöldhatáron keresztül illegálisan átlépték.

A terhelt a közúti határátkelőhelyen lépett be Magyarországra, majd a külföldieket Battonya területén szállította be ismét a gépkocsiba, hogy Olaszország felé vegye az irányt. Abban állapodott meg ugyanis a migránsokkal, hogy különböző összegekért – 2500 lei és 2000 euró ellenében – Olaszországba szállítja őket, és a pénzt ott kapja meg. Mezőhegyes felől Pitvaros irányába haladt, amikor a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség járőrei 23 óra után nem sokkal rendőri ellenőrzés alá vonták. A férfit, valamint a migránsokat is előállították.

A bíróság a letartóztatásban lévő román férfit 4 év 8 hónapra ki is utasította Magyarország területéről.