Ismertette, hogy a tűzoltóság munkatársai még most is a helyszínen tartózkodnak és az oltási munkálatokat végzik. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Elárulta, hogy az érintett családot ideiglenes lakhelyként, a családtagok befogadták. Hangsúlyozta: természetesen nem marad egyedül a károsult család, a kollégákkal minden segítséget igyekeznek számukra biztosítani, és emellett jótékonysági akciókat is fogunk szervezni megsegítésükre.

A katasztrófavédelem oldalán úgy fogalmaztak, hogy teljes terjedelmében ég családi ház tetőszerkezete Eleken, a Bartók Béla utcában. A gyulai hivatásos tűzoltók már oltják a lángokat, és a helyszínre tartanak békéscsabai hivatásos tűzoltók, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szintén úton van a tűzesethez.