A katasztrófavédelemnél közölték, a békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is. A 103-as kilométernél a Kecskemét felé vezető oldalt teljes szélességében lezárták. Mentők is érkeztek a helyszínre, úgy tudjuk a balesetnek több sérültje is van.

A rendőrök Békéscsabán a körforgalomnál és a Békéscsaba Északi elkerülőnél a 44-es számú főútra terelik a forgalmat.