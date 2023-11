A vádirat szerint a férfi idén november 21-én, a kora délutáni órákban Orosházán, az Október 6. utcában szólította le a sértettet, aki éppen egy sérült emberek részére fenntartott nappali intézményből jött ki. A terhelt újságot kínált megvételre a közepes fokban értelmi fogyatékosságban szenvedő sértettnek, majd a kezében tartott táskájából kivette annak pénztárcáját, abból pedig elvett legalább 3500 forintot.

Ezután a vádlott a sértettet arra bírta rá, hogy együtt menjenek be az egyik helyi bankfiókba azzal a céllal, hogy a sértett a bankkártyájával készpénzt vegyen fel a bankszámlájáról a terhelt számára. Valójában a sértettnek nincs sem bankkártyája, sem folyószámlája, csak egy bankkártyához összetéveszthetően hasonló papírlapot tartott a tárcájában. A terhelt viszont abban a hiszemben volt, hogy az bankkártya, és annak felhasználásával a bankfiókban a sértett pénzéhez hozzájuthat. A terhelt cselekményével így összesen 3500 forint kárt okozott, mely a lefoglaláskor megtérült.

A férfival szemben további három eljárás is folyamatban van a Budapest X. Kerületi, az Orosházi és a Békéscsabai Rendőrkapitányság előtt lopások és rongálás miatt. A kényszerintézkedést pedig egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélye miatt kezdeményezte az ügyészség; másrészt tartani lehet attól is, hogy a terhelt szabadlábra kerülve a büntetőeljárásban részt vevő személyek befolyásolásával vagy megfélemlítésével a bizonyítás eredményének meghiúsítására törekedne, illetőleg az előéletére figyelemmel a bűnismétlés veszélye is fennáll. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte a terhelt letartóztatását.