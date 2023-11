A férfi és az édesanyja a vádbeli időszakban egy háztartásban éltek Vésztőn egy családi házban. A lakás és udvara rendkívül elhanyagolt volt, a munkahellyel nem rendelkező férfi nem tartotta tisztán, nem végezte el a szükséges teendőket, karbantartási feladatokat. A férfi nemcsak a házat hanyagolta el, hanem az édesanyját is. Az idős nő önellátási képessége 80-81 éves korától – 2021 óta – jelentősen csökkent, részben elesése, részben életkora miatt. Az asszony év elején már képtelen volt elhagyni a lakást, a szobáját, az ágyát is alig, nem tudott tisztálkodni, önmagára főzni, székletét, vizeletét nem tudta tartani. Gyengesége miatt képtelen volt arra, hogy vizet vigyen be az udvarról. (Az ingatlanban nincs vezetékes víz.) A fia nem gondozta anyját, nem segített neki a tisztálkodásban, az öltözködésben, főtt étellel sem látta el, teljes mértékben elhanyagolta, így az idős nő két éven át nem mosakodott, nem fürdött, nem váltott ruhát. A sértett számos betegségben szenvedett – kiszáradáson és kóros alultápláltságon túl –, többször kérte a fiát, hogy vigye orvoshoz, a férfi azonban ennek nem tett eleget.

A Békés Vármegyei Főügyészségen hangsúlyozták, Magyarország Alaptörvénye szerint a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. A férfi az elesett állapotú, beteges édesanyjával szemben fennálló gondozási kötelezettségét nem teljesítette, veszélyeztette a sértett testi épségét, egészségét. Az idős asszony végül lakossági bejelentés alapján került kórházba 2023 márciusában. A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság a próbaidő tartamára rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét.